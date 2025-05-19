"Защита от "пахучих" пассажиров?". В автобусе Львова заметили странный атрибут (фото)

Засветился маршрутный автобус №57

Во Львове люди заметили довольно странную картину, которая вызвала множество вопросов. Ведь в одном из местных автобусов у водителя стоял огромный вазон с цветком.

Соответствующие фото публикуют в сети местные каналы. Отмечается, что диковинку заметили в маршрутном автобусе №57.

"Такое можно встретить только во львовских маршрутках!" — говорится в сообщении.

На фото видно, что в автобусе на пассажирском сиденье возле водителя стоит большой горшок с комнатным цветком. Если присмотреться, то можно увидеть, что в горшке растет сразу несколько цветов. А сам вазон стоит на достаточно чистом полу. На фото видно, что автобус курсирует по маршруту №57, то есть от онкоцентра на улице Максимовича до площади Разные.

В комментариях пользователи уже начали шутить, что скорее всего так водители защищаются от пассажиров, которые хотят сесть рядом. Некоторые предположили, что это вообще не цветок водителя, а возможно чья-то передача. Однако были и шутки, что горшок с цветком – это естественный освежитель воздуха, а также, что пассажиры поочередно должны его поливать, когда передают за проезд.

Напомним, недавно львовский марафонец "зарядился" пенным прямо на дистанции и насмешил сеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фигуру Пресвятой Богородицы во Львове осквернили ужаными словами.