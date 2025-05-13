Черная река: в Запорожье вода покрылась темной пленкой (видео)

Темная, густая пленка неизвестного вещества покрыла реку прямо посреди города

Запорожье снова на грани экологической катастрофы. В городе обнаружили загрязнение реки Мокрая Московка. По меньшей мере 800 м² воды покрыты густым темным веществом, похожим на мазут.

Ее происхождение неизвестно. Она вязкая и достаточно упругая, чтобы не пропускать даже камень. На месте уже побывали сотрудники ГСЧС, полиции, Госэкоинспекции, представители местных властей. Отобраны необходимые пробы грунта, воды и самой жидкости для того, чтобы полноценно оценить масштаб катастрофы. Пока полиция ищет виновных, сотрудники ГСЧС установили заградительные боны, чтобы неизвестное вещество не распространилось дальше.

Начальник Госэкоинспекции Южного округа Олег Бигдан сообщил, что ориентировочно десятки тонн неизвестного вещества попали в воду. Выкачать из воды это вещество должны через 1-2 дня, после его идентификации правильно утилизируют. Экоинспекторы подсчитывают убытки, они могут оказаться существенными. Правда, предварительно массовой гибели рыбы, птиц или животных не обнаружено.

Слой вещества очень плотный

Местные жители сообщают, что из колодца на одной из улиц города также "лезет" вещество, похожее на мазут. Эта улица – вблизи русла реки. Горожане опасаются, что вещество достигнет Днепра, ведь Мокрая Московка в него впадает.

Мокрая Московка на карте Запорожья

Ранее "Телеграф" рассказывал о пятнах мазута в Днепре. Их обнаружили на пляже и связали с гибелью птиц.