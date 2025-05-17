В парке Запорожья критически обмелел ставок - четырехлапых жителей пришлось эвакуировать (видео)

Местные называют его "парк на Радуге"

Вознесеновский парк в Запорожье является одним из любимых мест отдыха горожан. Его "изюминка" — искусственные ставки с фонтанами, где живут черепашки и птицы, однако сейчас он почти полностью пересох, превратившись в грязную лужу.

Печальные видео публикует Telegram-канал "ЗаБор Запоріжжя". Первое из них датировано 16 марта. Большой ставок сначала превратился в два маленьких. С марта ситуация только усугублялась. Из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, два ставка в парке обмелели, один из них критично. Третий ставок подпитывается источниками, поэтому состояние его удовлетворительное.

Состояние ставка 16 марта

30 марта

На свежих видео (от 4 и 17 мая) можно увидеть, что ставок почти совсем исчез. Домик для уток стоит на куче камней.

4 мая

Из обмелевшего ставка спасли черепашек

Черепах переселили в полноводное озерцо. Некоторые из них спрятались в ил, но позже их тоже отловят. Благодаря запуску фонтана вода в пруду будет, так что черепахам ничего не угрожает.

Пруд начал заполняться водой

Рядом со ставком запустили каскадный фонтан "Радуга". На видео от 17 мая можно увидеть, что обмелевший водоем начал понемногу заполняться водой.

17 мая

Почему мелеют ставки в Запорожье

По данным ЗЦР, падение уровня воды в ставках Запорожья связано с последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС. Состоянием парков города занимается КП "Титан". Его директор Виктор Поляков подтвердил, что вода ушла исключительно из-за падения уровня Днепра. Все парковые пруды были с ним связаны. Для решения проблемы необходимы исследования, но денег на них в бюджете нет.

"Что делать с прудами в Вознесеновском парке и парке Победы, как сбалансировать и восстановить уровень воды — мы еще не исследовали. Сейчас не хватает средств", — пояснил Поляков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Каховское водохранилище площадью 2 155 квадратных километров. Фактически оно превратилось в небольшую посадку с одиночными водоемами. В настоящее время эта территория активно зарастает растениями и ивами, кое-где достигшими 7 метров в высоту.