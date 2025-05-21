Чем полить клубнику в мае, чтобы ягоды были большие и сладкие

Совсем скоро в садах начнет созревать клубника, узнайте, как сделать ее более сладкой

Конец мая и начало июня — время, когда начинает созревать клубника. В этот период очень важно удобрить грядки с ягодой, чтобы получить большие и сладкие плоды. Мы уже рассказывали, чем удобрить малину в мае, а сегодня делимся лайфхаком, который поможет сделать клубнику большой и сладкой.

Опытные садоводы говорят, что очень важно удобрять клубнику в период формирования ягод. В это время растения требуют удобрений, богатых калием. Таким, например, может стать удобрений для томатов, пишет Express.

Это может показаться неочевидным выбором, но подкормка для томатов на самом деле очень полезна для роста и развития клубники, особенно для производства сахара. Она содержит все необходимые питательные вещества, которые стимулируют рост ягод и сделают вкус клубники более сладким.

Купить специальные подкормки для томатов можно в любом садоводческом магазине. Перед применением прочитайте инструкцию. Рекомендуется поливать клубнику примерно раз в неделю на протяжении всего вегетационного периода.

Подпитанные удобрением с калием кусты клубники порадуют не только большими, но и сладкими ягодами. Также не забывайте о регулярном поливе грядок с клубникой, особенно, если погода засушливая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как один лайфхак спасет огурцы от перепада температур. Узнайте что нужно сделать после высадки семян.