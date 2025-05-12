Копеечный продукт спасет ваши розы от черной пятнистости: как сделать раствор для опрыскивания

Это средство убережет розы от распространенной болезни

Розы — любимые цветы многих садоводов, они украшают любую клумбу и радуют своим цветением практически все лето. Однако для пышного цветения им нужен уход и забота. Мы уже рассказывали, когда сажать гладиолусы, а сегодня делимся, чем опрыскать кусты роз от болезней.

Опытные цветоводы знают, что есть распространенная болячка роз — черная пятнистость. Это грибковая болезнь, которая поражает листья и стебли кустов и приводит к ослаблению растений роз, пишет Express. Поэтому бороться с ней можно и нужно.

Обрабатывать кусты роз в своем саду можно покупными химическими средствами — фунгицидами. Однако можно применить и более натуральное и дешевое средство, которое есть на каждой кухне — это пищевая сода.

Как сделать раствор для опрыскивания роз?

Чтобы обработать кусты любимых роз в саду, сделайте простой раствор с содой. Для этого одну чайную ложку пищевой соды добавьте в литр теплой воды и хорошо размешайте. Затем перелейте в емкость с пульверизатором и распылите смесь на листья роз, обеспечив полное покрытие.

Однако, если заметили, что раствор не пристает к листьям и тут же стекает вниз, то добавьте в раствор еще и чайную ложку средства для мытья посуды. Так жидкость будет дольше оставаться на растении и ускорить действие соды.

Опрыскивать розы содовым раствором можно раз в неделю или после каждого сильного дождя. Легкое покрытие, не чаще одного раза в неделю, не повредит розам, а сода не будет слишком сильно накапливаться в почве.

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