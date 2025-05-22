США больше не считают войну в Украине приоритетом: Берлин опасается худшего сценария, – СМИ

Разговор с Путиным сильно повлиял на Трампа.

Президент США Дональд Трамп больше не настаивает на немедленном прекращении огня в Украине и не поддерживает идею новых санкций против России. Об этом он сообщил европейским лидерам после своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эту информацию передает BILD. По данным журналистов, в администрации Фридриха Мерца и среди европейских союзников растет тревога из-за смены позиции США.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует о том, что для Вашингтона война России против Украины перестает быть приоритетом, а поддержка Киева перекладывается исключительно на европейские плечи. Источники издания не исключают, что Трамп может предложить Путину даже отдельное экономическое соглашение, несмотря на продолжение боевых действий со стороны РФ.

Старшие аналитики, в частности Клаудия Майор из German Marshall Fund и Питер Раф из Hudson Institute, отмечают: США не объявили о полном отказе от поддержки Украины, однако уменьшение объемов разведданных, военной и экономической помощи может существенно изменить баланс на фронте.

"Позиция Трампа непредсказуема, и европейцы не могут полагаться на нее. Война в Украине для США больше не в приоритете, и Европа остается одна", – отметила Клаудия Майор.

Как пишет BILD, Кремль воспринимает разговор Путина с Трампом как дипломатическую победу, позволяющую затягивать войну, одновременно имитируя готовность к миру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский отметил, что 30-дневное перемирие, к которому стремится Украина и которое является предметом переговоров, может нести серьезную угрозу. По его словам, в случае прекращения огня линия фронта фактически превратится в разделяющую страну границу.