Какой шанс, что Путин приедет на следующие переговоры с Украиной: СМИ обосновали

Есть несколько важных причин

Кремль охладил ожидания Вашингтона относительно потенциальной мирной инициативы с участием Папы Римского. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в котором обсуждалась возможность привлечения Святого Престола к урегулированию войны в Украине, стало известно, что российская сторона не проявляет энтузиазма к этой идее.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дискуссий. По словам собеседников, Кремль пока не планирует визит Путина ни в Ватикан, ни в любое другое место для проведения прямых переговоров. Там сосредоточены на переговорах технического уровня, которые на прошлой неделе возобновились в Стамбуле.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "никаких договоренностей" о встрече в Ватикане пока не существует. Несмотря на это, по данным Bloomberg, продолжаются закулисные консультации европейских дипломатов по поводу возможной роли Папы как посредника, и переговоры в Ватикане потенциально могут состояться уже на следующей неделе – при условии согласия Москвы.

Американские чиновники согласно источникам издания находятся в контакте с Киевом, чтобы согласовать подходы к возможным переговорам. Также Соединенные Штаты донесли до российских представителей, что нежелательным является участие "жестких" переговорщиков, таких как помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию в Стамбуле.

Проблемы нейтральности Ватикана и личная безопасность Путина

Сложность инициативы, как отмечает Bloomberg, тоже связана с тем, что Москва не считает Ватикан полностью нейтральной стороной в войне. На это накладываются еще и сложные исторические отношения между Римско-католической и Русской православной церквями. Патриарх Кирилл, возглавляющий РПЦ, остается последовательным сторонником Путина и поддерживает войну против Украины. Последняя встреча Папы Франциска и патриарха Кирилла состоялась в 2016 году на Кубе – это была первая подобная встреча со времен Великого раскола 1054 года.

Кроме того, Италия, в которой находится Ватикан, является подписантом Римского устава Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест Путина. Поэтому, по словам прокремлевского политолога Сергея Маркова, российский президент не может прибыть в Италию из соображений личной безопасности.

Шансы на диалог остаются, но до мира далеко

Несмотря на все препятствия, дискуссии о формате возможных переговоров продолжаются. В среду Папа Франциск подтвердил готовность принять в Ватикане следующий раунд переговоров – об этом заявила канцелярия премьер-министра Джорджии Мелони. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что участие Ватикана является совместной инициативой с Италией и отметил: "Мир должен начинаться с прекращения огня".

Впрочем, до подписания мирного соглашения еще далеко – для этого нужна личная встреча Трампа, Путина и Зеленского. Она не была упомянута во время последнего телефонного диалога лидеров США и России. Российская делегация, по данным агентства, настаивает на жестких условиях – в частности, полной передачи под контроль Москвы четырех частично или полностью оккупированных регионов Украины. Такие требования Украина и ее западные союзники считают неприемлемыми.

Россия, как считают источники в Кремле, предпочитает Турцию площадку для будущих переговоров – в том числе потому, что именно здесь в 2022 году обсуждался предварительный вариант меморандума. Это может свидетельствовать о попытке возвращения переговорного процесса в исходную точку.

Святой Престол как исторический посредник в глобальных конфликтах сохраняет потенциал для влияния – он играл важную роль в нормализации отношений между США и Кубой и разрешении пограничного спора между Аргентиной и Чили. Однако по словам религиоведа Ксении Лученко, для Кремля Ватикан будет "очень сложным выбором". Если это будет единственным шансом заключить масштабное соглашение с Трампом – Путин может поменять позицию, хотя и попытается перед этим навязать альтернативные форматы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заговорил о меморандуме о "возможном будущем мирном договоре". Однако вскоре в России озвучили препятствие для его заключения — заявили, что украинский народ сначала должен избрать новое руководство.