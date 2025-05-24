БігМак уже за сотню: що подорожчало у McDonald’s за останні роки (інфографіка)

Скільки коштує поїсти у McDonald’s у 2025? Ціни не впізнати

McDonald's в Україні — не просто фастфуд, а маркер стабільності, ностальгії та повернення до звичного життя навіть під час війни. До 28 річниці відкриття першого "Маку" поруч із станцією метро "Лук’янівська" у Києві "Телеграф" порівняв, як повномасштабне вторгнення вплинуло на ціни в улюбленому фастфуді тисяч українців.

McDonald's не відкривали свої двері після повномасштабного вторгнення аж до осені 2022 року. Потім — повернулись із трохи збільшеними цінами. Але з 2022 року вартість улюблених позицій та загалом усього меню у McDonald's в Україні відчутно зросла. І якщо раніше за 100 грн можна було непогано перекусити, то зараз деякі бургери коштують більше цієї суми.

Як змінились ціни в McDonald's під час війни

Біг Мак у 2022 році – 92 грн, у 2025 – вже 129 грн

Чізбургер – з 52 до 67 грн

Гамбургер — з 45 грн до 58 грн

Чікен Макнагетс 6 шт — з 71 до 92 грн.

Як змінились ціни у McDonald's

Щодо картоплі фрі, то вона після ревідкриття у 2022 році коштувала від 37 до 54 гривень, наразі ж від 50 до 75 гривень. Велика Coca-cola та інші газовані напої коштувала 40 грн, наразі — 55 грн. За 40 грн тепер — маленька склянка. Біг Тейсті, з яким McDonald's влаштував цікаву рекламну кампанію з начебто прощанням, коштував у вересні 2022 року 154 гривні. У 2025 він представлений трьома позиціями, де одинарний Біг Тейсті коштує вже 175 грн.

Біг Тейсті - ціна трьох видів

Раніше "Телеграф" розповідав, що в травні виповнюється 85 років загалом усій мережі McDonald's — саме 15 травня був відкритий перший заклад. За цей час "Мак" візначився кількома ефектними колабораціями, зокрема — з фільмом "Майнкрафт". Меню з іграшками стало дуже популярним.