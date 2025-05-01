Украинцы возмущены решением McDonald’s: теперь нет причин туда ходить

В сети пишут, что это был самый вкусный бургер

Биг-Тейсти не будут продавать в Макдональдсе. Сеть ресторанов официально объявила об исключении блюда из меню.

Сандвич был самым большим в меню с 2006 года, из своего ассортимента. Украинцы создали мемы на эту тему, "Телеграф" собрал самые смешные.

Пользователи сети шутили про Верховную Раду с картинкой Биг Тейсти. Люди пишут, что в связи с этим депутаты "продолжат действие чрезвычайного положения".

Не обошли и тему соглашения о полезных ископаемых. В сети шутят, что Биг Тейсти убрали из меню из-за "специальных требований" в документе, который был заключен 30 апреля.

Украинцы расстроены тем, что популярное блюдо убрали. Они сравнивают себя с главными персонажами известных фильмов.

Пользователи Х отметили, что нужно было убрать соус. Он ведь неприятно пахнет.

"Макдональдс убирает бег тести из меню, а нужно было только убрать тот мерзкий майонезный соус с ароматизатором дыма из бег тести и все вроде бы хорошо", — пишет пользовательница.

Были также шутки и о том, что нужно "убрать Надежду Дорофееву, а Биг Тейсти оставить".

На странице самого заведения в Фейсбуке люди начали комментировать новость. Им досадно, что блюда больше не будет.

Украинцы пишут, что не будут ходить в Макдональдс после этого. Ведь бургер Биг Тейсти был самым вкусным.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы создают мемы о крупнейшем блекауте в Европе.