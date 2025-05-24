Не удобряйте помидоры "как все": этот способ в разы увеличит ваш урожай

Это удобрение поможет обогатить микрофлору почвы

Чтобы помидоры порадовали щедрым и качественным урожаем, нужно за ними правильно ухаживать на грядках. Следует знать не только, когда лучше поливать растения, но и чем их подкармливать, чтобы плоды выросли крупными и сочными.

Есть разные удобрения, которые используют огородники, в частности многие покупают химические средства и стимуляторы роста. Но не стоит подкармливать помидоры "как все", лучше довериться методу, которые доказывает свою эффективность. Детальнее в материале Actualno.

Как подкормить помидоры дрожжами

Чтобы стебли росли крепкими и помидоры были устойчивы к капризам погоды, следует подкормить их дрожжами. В них содержится много витаминов и микроэлементов, которые обогащают почву и способствуют активному плодоношению.

Для приготовления удобрения вам понадобится: 100 гр свежих дрожжей (или 30 г сухих), 0,5 стакана сахара, 2,7 литра теплой воды, емкость для разведения раствора и марля.

Как подкормить помидоры дрожжами, Фото: Freepik

В теплой воде нужно развести дрожжи и сахар, затем перелить раствор в емкость и накрыть его марлей, оставив в теплом месте. Если раствор начнет активно пениться и бродить — он готов к использованию.

Стакан подкорми нужно развести в 10 литрах воды и поливать по 1 литру под каждый куст помидоров. Летом достаточно 3 таких подкормки за сезон. Однако важно помнить, что для полноценного питания растениям нужен также компост и мульчирование.

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