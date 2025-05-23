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Утром или вечером? Когда поливать помидоры, чтобы ветки ломались от плодов

Автор
Катерина Любимова
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Когда лучше всего поливать помидоры
Когда лучше всего поливать помидоры. Фото freepik/Телеграф

Помидорам важен правильный полив

Помидоры — одни из самых любимых овощей на грядках, но при этом достаточно прихотливы в уходе. Помимо регулярных подкормок, им необходим правильный режим полива. Но многие огородники задаются вопросом: когда лучше всего поливать помидоры, чтобы получить щедрый урожай?

На самом деле важно учитывать многие нюансы. Детальнее о них рассказано в материале Sinor.

Когда лучше поливать помидоры: утром или вечером?

Помидоры считаются теплолюбивыми культурами, которые обожают солнце и влагу, но не переносят чрезмерного полива, иначе можно остаться без плодов. Поливать растения следует строго под корень, особенно в период цветения.

Во время активного роста достаточно 1–2 поливов в неделю. В жаркую погоду их количество можно увеличить до трех раз (расходуйте 3-5 литров на каждый куст). Но учитывайте погодные условия и влажность почвы!

Частый полив, пусть и небольшим количеством, негативно скажется на развитии культуры. Но если вы заметили, что стебли стали вялыми, а листья закручиваются внутрь — это сигнал, что томатам не хватает влаги.

Когда поливать помидоры: утром или вечером?
Когда поливать помидоры: утром или вечером? Фото: Freepik

Что касается времени полива помидоров, то эксперты рекомендуют увлажнять почву утром — так вода будет впитываться быстрее, а риск грибковых заболеваний снижается. Но температура воды должна быть равна температуре окружающей среды.

Вечерний полив допустим, при условии, что ночи теплые, погода сухая и нет угрозы переувлажнения — иначе влага будет застаиваться, а это может привести к гниению корневой системы или развитию фитофторы. Делать вечерний полив стоит не позднее 18:00.

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#Помидоры #Огород #Полив