Не підживлюйте помідори "як всі": цей спосіб в рази збільшить ваш урожай

Це добриво допоможе збагатити мікрофлору ґрунту.

Щоб помідори порадували щедрим та якісним урожаєм, потрібно за ними правильно доглядати на грядках. Слід знати не тільки, коли краще поливати рослини, а й чим їх підживлювати, щоб плоди виросли великими та соковитими.

Є різні добрива, які використовують городники, зокрема багато хто купує хімічні засоби та стимулятори росту. Але не варто підживлювати помідори "як всі", краще довіритися методу, який доводить свою ефективність. Детальніше у матеріалі Actualno.

Як підгодувати помідори дріжджами

Щоб стебла росли міцними й помідори були стійкими до капризів погоди, слід підгодувати їх дріжджами. У них міститься багато вітамінів та мікроелементів, які збагачують ґрунт та сприяють активному плодоношенню.

Для приготування добрива вам знадобиться: 100 г свіжих дріжджів (або 30 г сухих), 0,5 склянки цукру, 2,7 літра теплої води, місткість для розведення розчину та марля.

Як підгодувати помідори дріжджами, Фото: Freepik

У теплій воді потрібно розвести дріжджі та цукор, потім перелити розчин у місткість та накрити його марлею, залишивши в теплому місці. Якщо розчин почне активно пінитися і бродити — він готовий до використання.

Склянку підживлення потрібно розвести в 10 літрах води та поливати по 1 літру під кожен кущ помідорів. Влітку достатньо 3 таких підживлення за сезон. Однак важливо пам'ятати, що для повноцінного живлення рослинам потрібен також компост та мульчування.

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