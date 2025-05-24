Настоящий атолл на Днепре: в Украине есть особое место силы, засветившееся в нескольких фильмах (фото, видео)

От Днепра это озеро отделяет тонкая полоска земли

В Украине немало мест, где сила природы ощущается как нельзя лучше. Одно из них — озеро Бучак Черкасской области и его окрестности. Здесь соединились давние верования, сила человека и настоящий нрав. Ведь озеро Бучак — не просто водоем, а природное чудо, возникшее там, где должна появиться Каневская ГАЭС. Проект так и не реализовали, а украинцы получили интересное место для "дикого" отдыха. На месте котлована образовалось озеро — глубокое, холодное и кристально чистое.

Выглядит оно как атолл, но не в океане, а на Днепре. Его питают источники, а не Днепр, несмотря на близость Каневского водохранилища. Местные купаются в нем, однако стоит подчеркнуть, что вода очень прохладная, и купание здесь – на страх и риск туристов.

Озеро Бучак и пейзажи вокруг

Вода в озере не такая, как в Днепре

Бучак – это еще и пейзаж. Горы, густые леса, выветренные утесы и тот же Днепр — одновременно в одном кадре. Здесь снимали "Сказку об Илье Муромце" (Александр Птушко), "Украинскую рапсодию" (Сергей Параджанов), "Иваново детство" (Андрей Тарковский), и не случайно. Здесь другая энергия.

Рядом — Сакральный Лабиринт и Бабья Гора. О первом говорят, что он открывает глубины себя, о втором — это древнее женское святилище, известное еще с трипольских времен.

Сакральный лабиринт

Рядом с озером Бучак в лесу есть также Роженый колодец. Ранее считалось, что вода из него имеет целебную силу

Проще всего добраться до озера Бучак автомобилем, однако дорога будет не из равных. Если добираться самостоятельно — нужно доехать до Канева, там сесть на маршрутку, которая едет в населенный пункт Студенец. От Студенца нужно идти пешком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о водопаде Шипот на Закарпатье. Он очаровывает своей красотой в любое время года.