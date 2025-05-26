В сети показали "настоящего одессита", который не реагирует на взрывы (забавное видео)

Кто-то кричит или ругается, но одесситы ведут себя иначе во время воздушных атак

Россияне постоянно атакуют Одессу с использованием ракет и беспилотников. Ночью 25 мая в городе горело 20 автомобилей в результате вражеского удара. Но одесситы известны на весь мир своим чувством юмора, а значит их очень трудно сломить.

Местные жители уже практически не реагируют на взрывы, поскольку слышат их слишком часто. В сети появилось видео о том, как отличить одессита от приезжего.

Ролик снят в машине во время российской атаки, когда в городе звучат взрывы. Люди реагируют на это по-разному. Кто-то "ойкает", а кто-то после каждого "баха" ругается матом.

Между тем темноволосый молодой человек задумался о чем-то своем и практически не реагирует на происходящее. Именно он и есть настоящий одессит.

Стоит отметить, что киевляне, вероятно, ведут себя точно также. За три года полномасштабного вторжения звуки воздушной тревоги и взрывов фактически стали частью повседневности, как чистка зубов или поход в магазин за хлебом.

Ранее искусственный интеллект дал семь советов, которые помогут уберечь психику во время войны. По мнению нейросети, необходимо ограничить информационный поток, а также соблюдать режим дня. Отвлечься от войны помогут любимые занятия и общение с друзьями, а побороть стресс – правильное дыхание.