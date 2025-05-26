Коренастый брюнет с голубыми глазами: как выглядел Богдан Бенюк в молодости

Сейчас артисту 68 лет

Богдан Бенюк – талантливый актер, народный артист Украины, народный депутат 7-го созыва и любимец зрителей. Он стал символом украинского театра, его творческий путь начался в молодости. А раньше мы рассказывали, что известно о жене Богдана Бенюка.

В честь 68-летия актера "Телеграф" решил вспомнить, каким он был в молодости. Мы также выяснили, как начинался творческий путь Богдана Бенюка.

Богдан Бенюк в молодости

Будущий актер родился 26 мая 1957 года в Ивано-Франковской области. Учился в Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого, и тогда уже имел талант.

Известным Бенюк стал благодаря работе в театре имени Ивана Франко. Он сыграл много ролей и создал множество образов.

Помимо актерской деятельности Бенюк стал соучредителем театра-студии "Бенюк и Хостикоев". Театральная компания приобрела популярность благодаря тому, что ставила классические произведения нестандартно.

Богдан Бенюк тоже был ведущим на ТВ. Зрителям полюбились его "Шоу одинокого холостяка" и "Такая дурня, ребята. Вечерняя сказка от деда Богдана". Также актер озвучивал фильмы и мультфильмы.

Внешне артист почти не изменился. Черты его лица с возрастом приобрели более "серьезный" вид и появились морщинки. Однако в молодости Бенюк был коренастым, но стройным брюнетом.

Высказывания про русскоязычных детей

В апреле 2025 года в интервью Алине Доротюк Богдан Бенюк заявил, что русскоязычных детей нужно бить, чтобы они перестали разговаривать на вражеском языке. Именно тогда у них, по мнению актера, появится уважение к украинскому языку.

"Берешь прут. И по жопе прутьем, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, бейся с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — заявил актер.

Его позиция в отношении русского языка категорична. По словам артиста, когда к нему обращаются по-русски, он не отвечает.

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