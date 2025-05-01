Познакомились еще в детсаду: как выглядит жена Бенюка, который жестко высказался по отношению к детям

С будущей женой актер познакомился в пятилетнем возрасте

Богдан Бенюк — известный украинский актер, который недавно сказал, что детей нужно наказывать прутом за использование русского языка. Артист более 47 лет состоит в браке с женой Ульяной.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене украинского актера и их отношениях.

Жена Богдана Бенюка

Богдан познакомился с будущей супругой в 5 лет. Бенюк проживал в то время в родном Быткове, куда перебралась семья Ульяны. Девочку отдали в детский сад, где между ними состоялась первая детская симпатия. В этот момент Богдан поцеловал Ульяну в щечку, и они много времени проводили вместе.

В юности Бенюк встретился с Ульяной на дискотеке в селе. А серьезные отношения у них начались на первом курсе университета. С тех пор они вместе. В 1977 году пара узаконила отношения.

"Мы ходили в детский сад вместе. И мы на каникулах в селе на танцах встретились. Через три года будет "золотая свадьба". За 47 лет супружеской жизни мы прожили много этапов, потому что мы не ангелы, которые встретились. Но Бог держал руку над нашей семьей", — рассказывал Богдан.

Бенюк с женой Ульяной, фото из сети

Однажды Ульяна помогала Богдану принимать роды в наседки. С тех пор он стал ее называть "ципой". В браке Бенюков появилось трое детей: дочери Марьяна и Олеся и сын Богдан-Гордий.

Жена актера работает в медицине. Они проживают вместе с мамой Ульяны, которой сейчас около 90 лет. Женщина была классной руководительницей Богдана. В то же время дети супругов вместе с внуками переехали в отдельное жилье. Они видятся с родителями по праздникам.

"Она по образованию — провизор. И это помогло нашей семье. Она хорошо разбирается в медицине. И на первом этапе, где надо советы или лекарства, она для многих друзей незаменимый человек. С нами живет ее мама. Маме 89-й год идет, моя классная руководительница. Внуки живут отдельно. Когда-то мы строили общий дом, но дети вылетают из семейного гнезда и создают свой центр", – рассказывал актер "ТСН. Наодинці".

Жена Бенюка — провизор, фото из сети

Бенюк делился, что однажды жена спросила его, почему он не говорил ей о своих чувствах. Актера это обидело, поскольку он считал, что делает достаточно для семьи. В частности, много работает и обеспечивает семью. В то же время Бенюк постоянно говорил на работе, поэтому дома хотелось помолчать. Впрочем, впоследствии он понял, что слова нежности следует говорить в отношениях.

"Я так обиделся, что мне нужно что-то говорить. Когда ты целыми днями говоришь на сцене, на репетициях, обсуждаешь рабочие вопросы с коллегами, то дома порой хочется просто помолчать. А потом понял: надо это говорить, потому что эти слова, они душевно поднимают и поддерживают", — отметил Богдан.

Бенюк не говорил жене о своих чувствах, фото из сети

В конце апреля на жену Бенюка подала в суд газораспределительная компания "Лубнигаз". Причина – неуплата за газ. Так, Ульяне насчитали почти 500 гривен задолженности и судебный сбор в размере почти 300 гривен.

Скандал с Богданом Бенюком

Отметим, что на днях в интервью Алине Доротюк актер сказал, что детей нужно бить, чтобы они перестали общаться на русском. Тогда, по его мнению, у них появится уважение к украинскому.

"Берешь прут. И по жопе прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, бойся с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — заявил Бенюк.

Также Бенюк отметил, что не отвечает, когда к нему обращаются на русском. Он считает, что говорят на враждебном языке те, кто служит оккупантам.

"Уже идет четвертый год войны. Я думаю, что уже мозг должен стать на место и понять: если ты пользуешься русским языком, значит, ты служишь захватчику. Это параллель однозначная. Я не желаю такой Украины, где второй язык — русский", — добавил он.

Мнение об избиении детей за русский повлекло возмущение у многих украинцев. Против насилия высказались ведущая Маша Ефросинина, певец MELOVIN, актриса Екатерина Тишкевич и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа. Они вместе более 30 лет.