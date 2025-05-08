Взлету его карьеры помогла удачная женитьба: как в молодости выглядел нардеп-предатель Евгений Мураев

Мураев в молодом возрасте начал заниматься бизнесом и политиком

Бывший народный депутат и владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев, который предал Украину и назвал войну "плохими отношениями" между странами, был в молодости представителем "золотой молодежи". Родители обеспечили ему беззаботную жизнь, а по карьерной лестнице помог продвинуться богатый и влиятельный тесть.

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядел обвиненный в госизмене Евгений Мураев. Мы узнали, как он начинал свою карьеру и каким был его первый брак.

Евгений Мураев — как выглядел предатель в молодости и чем занимался

Украинский политик Евгений Мураев, который сбежал из страны в начале полномасштабного вторжения России, родился в райцентре Змиев (Харьковская область) в семье представителей советской элиты.

Евгений Мураев в молодости

Его отец Владимир Мураев был профсоюзным деятелем и генеральным директором АОЗТ "Рапид", который занимался строительством домов. А мама Ольга Мураева была доцентом кафедры химии Харьковского университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

В молодости Евгений ни в чем не нуждался и относился к представителям "золотой молодежи", поскольку отец обеспечил себе влиятельный социальный статус в обществе.

Евгений Мураев вместе с отцом

Мураев-младший получил высшее образование в элитном харьковском физико-математическом лицее, а также в местном национальном университете им. Кармазина. Евгений окончил ВУЗ с отличием и стал дипломированным специалистом по "финансам и кредите".

Взлететь по карьерной лестнице Евгению Мураеву помогли влиятельные связи. В 2005 году он женился на Валерии Тарановой — дочери народного депутата II созыва, харьковского бизнесмена и выходца из старой компартийной элиты, а также племяннице экс-нардепа Рабиновича. И богатый тесть сыграл большую роль в развитии бизнеса и политической карьеры зятя. Но в 2017 году Мураев разошелся с Валерией, которая подарила ему двоих сыновей.

Евгений Мураев и его первая жена Валерия

В 2006 году Евгения Мураева впервые избрали депутатом Харьковского областного совета V созыва, а после прихода к власти Виктора Януковича, молодого политика назначили главой Змиевской РГА.

Карьере Евгения Мураева помог удачный брак

Политическую карьеру Мураев продолжил в Верховной Раде Украины, стал членом "Партии регионов". И за время своей деятельности он неоднократно попадал в скандалы, связанные с пророссийскими заявлениями. В частности, Мураев называл Евромайдан "государственным переворотом" и отмечал, что Россия якобы не причастна к боевым действиям на Донбассе.

Евгений Мураев был членом "Партии регионов"

Далее Мураев стал членом "Опозиционного блока", а когда их дороги с экс-нардепом Вадимом Рабиновичем разошлись, Евгений создал телеканал "НАШ", который распространял российскую пропаганду и критиковал власть Украины.

Евгений Мураев сбежал из страны

Известно, что после побега из нашей страны Евгений Мураев был обвинен в государственной измене и ему грозит 15 лет тюремного заключения. Вместе со второй женой и детьми, согласно последним данным, он находится сейчас в Пекине и заявил, что украинцы и россияне не являются "чужими народами".

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и как выглядит экс-жена предателя Мураева. Валерия сменила фамилию и продолжает политическую карьеру.