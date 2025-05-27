На огород — ни ногой? От чего нужно отказаться в праздник Вознесения Господнего

Праздник символизирует конец земного пути Иисуса Христа

Конец мая — начало июня богат церковными праздниками. В частности, вскоре мы будем отмечать Троицу, а предшествует этому событию Вознесения Господне. Оно выпадает на 40-й день после Пасхи и символизирует конец земного пути Иисуса Христа.

Как и на все церковные праздники, есть много запретов, которые следует соблюдать в этот день. "Телеграф" расскажет о значении Вознесения Господня и что нельзя делать 29 мая.

По Евангелию, Иисус 40 дней был рядом с учениками после воскресения. На сороковой день он вывел апостолов на Елеонскую гору и благословил. После этого он вознесся в небо, но пообещал послать Святого Духа. Так он завершил свое земное служение. Для Церкви это новый этап – ожидание Пятидесятницы.

Что нельзя делать в Вознесении Господнем

заниматься строительством;

шить, вышивать, вязать;

заниматься домашними делами, особенно стирать;

плевать на землю;

заключать брак;

посещать кладбища;

упоминать умерших;

работать в огороде.

Согласно традициям, верующие в этот день посещают храм, молятся и благодарят спасение. Священнослужители в этот день одевают светлую одежду для литургии — она символизирует свет и радость.

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