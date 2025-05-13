Когда украинцы будут праздновать Троицу в 2025 году: называем точную дату

Напомним, что теперь все непереходные праздники отмечают на 13 дней раньше

День Святой Троицы, также известный как Пятидесятница или Зеленое воскресенье, является одним из двенадцати самых больших праздников в православном церковном календаре. Это переходный праздник, а значит, его дата ежегодно меняется.

В этом материале "Телеграф" объясняет, когда отмечать этот день в 2025 году.

Дата празднования Троицы напрямую зависит от Пасхи – она приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Именно поэтому второе название праздника – Пятидесятница. Поскольку Пасха не имеет фиксированной даты, Троица также каждый год выпадает на разные дни.

В 2025 году как православные, так и католики праздновали Пасху одновременно — 20 апреля. Следовательно, если к этой дате добавить 50 дней, то День Святой Троицы (Пятидесятница, Зеленое воскресенье) в 2025 году будет отмечаться в воскресенье, 8 июня.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Поэтому все праздники с фиксированными датами (непереходные) теперь празднуются на 13 дней раньше, чем до инициативы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнем месяце весны украинцы будут праздновать один из двенадцати важнейших праздников — Вознесение Господне. Узнайте, когда мы будем отмечать этот праздник по церковному календарю в мае 2025 года.