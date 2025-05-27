На город ні ногою? Від чого потрібно відмовитись у свято Вознесіння Господнього

Свято символізує кінець земного шляху Ісуса Христа

Кінець травня — початок червня багатий на церковні свята. Зокрема, незабаром ми відзначатимемо Трійцю, а передує цій події Вознесіння Господнє. Воно припадає на 40-й день після Великодня і символізує кінець земного шляху Ісуса Христа.

Як і на всі церковні свята, є багато заборон, яких варто дотримуватися в цей день. "Телеграф" розповість про значення Вознесіння Господнього і що не можна робити 29 травня.

За Євангелієм, Ісус 40 днів був поряд із учнями після воскресіння. На сороковий день він вивів апостолів на Оливну гору і благословив. Після цього він вознісся в небо, але пообіцяв послати Святого Духа. Так він завершив своє земне служіння. Для Церкви це новий етап — очікування П’ятидесятниці.

Що не можна робити у Вознесіння Господнє

займатися будівництвом;

шити, вишивати, в'язати;

займатися домашніми справами, особливо прати;

плювати на землю;

укладати шлюб;

відвідувати кладовища;

згадувати померлих;

працювати на городі.

Згідно з традиціями, віряни в цей день відвідують храм, моляться і дякують на спасіння. Священнослужителі цього дня вдягають світлий одяг для літургії — він символізує світло та радість.

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