Не совершайте этих ошибок: какой режим и температуру выбрать при стирке кроссовок

При стирке важно учитывать несколько факторов

Самой удобной обувью в весенне-летний сезон являются кроссовки. Мы уже рассказывали ранее, как с легкостью их можно отбелить, а сейчас поделимся советами, как правильно стирать обувь в машинке. Есть ряд ошибок, которые нельзя допускать, чтобы кроссовки не потеряли свою форму.

При стирке нужно выбрать правильный режим и температуру. Детальнее об этом рассказано в материале Fabrictopics.

Как стирать кроссовки в стиральной машинке

Для стирки в машинке подходят не все модели кроссовок. Обувь из кожи, замши или других деликатных тканей требуют бережного ухода и лучше подвергать их только ручной чистке. Крайне важно перед стиркой ознакомиться с указаниями на ярлыке.

Перед тем, как бросать кроссовки в барабан стиральной машинки, нужно вынуть шнурки и вынуть стельки. Эти детали нужно стирать отдельно. Далее с помощью мягкой щетки избавьтесь от грязи, пыли и мусора, если она есть на кроссовках.

Многие совершают большую ошибку, устанавливая неправильный режим стирки. Чтобы не повредить кроссовки, выбирайте "деликатный" режим и температуру не выше 30 градусов Цельсия, а также установить низкую скорость отжима.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машинке

Вторая ошибка, которую следует избегать — использование агрессивных химикатов или отбеливателей. Они могут выцвести цвета и ослабить ткань. В стиральную машину следует добавить небольшое количество жидкого моющего средства.

Лучше всего для стирки использовать сетчатый мешок. Он защитит вашу обувь от чрезмерной агрессивной тряски внутри барабана.

После стирки следует сразу достать кроссовки, чтобы избежать появления затхлого запаха. Наполните их бумажными полотенцами или газетами, чтобы сохранить форму и чтобы влага быстрее впиталась.

"Телеграф" писал ранее, как разносить новую обувь, чтобы она не натирала. Ваши пятки забудут о дискомфорте.