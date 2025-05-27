Не робіть цих помилок: який режим і температуру вибрати під час прання кросівок

При пранні важливо враховувати кілька факторів

Найзручнішим взуттям у весняно-літній сезон є кросівки. Ми вже розповідали раніше, як легко їх можна відбілити, а зараз поділимося порадами, як правильно прати взуття в машинці. Є низка помилок, яких не можна припускати, щоб кросівки не втратили свою форму.

Під час прання потрібно вибрати правильний режим та температуру. Детальніше про це розказано у матеріалі Fabrictopics.

Як прати кросівки в пральній машинці

Для прання у машині підходять не всі моделі кросівок. Взуття зі шкіри, замші або інших делікатних тканин вимагають дбайливого догляду і краще їх піддавати тільки ручному чищенню. Вкрай важливо перед пранням ознайомитися із вказівками на ярлику.

Перед тим, як кидати кросівки в барабан пральної машинки, потрібно вийняти шнурки та устілки. Ці деталі потрібно прати окремо. Далі за допомогою м’якої щітки позбавтеся бруду, пилу і сміття, якщо вона є на кросівках.

Багато хто робить велику помилку, встановлюючи неправильний режим прання. Щоб не пошкодити кросівки, вибирайте "делікатний" режим і температуру не вище 30 градусів за Цельсієм, а також встановіть низьку швидкість віджиму.

Як правильно прати кросівки в пральній машинці

Друга помилка, яку слід уникати – використання агресивних хімікатів чи відбілювачів. Вони можуть вицвісти кольори та послабити тканину. У пральну машину слід додати невелику кількість рідкого мийного засобу.

Найкраще для прання використовувати сітчастий мішок. Він захистить ваше взуття від надмірної агресивної тряски усередині барабана.

Після прання слід відразу дістати кросівки, щоб уникнути появи затхлого запаху. Наповніть їх паперовими рушниками або газетами, щоб зберегти форму і щоб волога швидше ввібралася.

"Телеграф" писав раніше, як розносити нове взуття, щоб воно не натирало. Ваші п’яти забудуть про дискомфорт.