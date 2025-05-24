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Комаров в доме больше не будет: пять средств, которые точно их отпугнут

Автор
Виктория Козар
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Чем отпугнуть комаров, чтобы не летали в доме
Чем отпугнуть комаров, чтобы не летали в доме. Фото upcuesta.com.br

Есть народные средства, которые помогут избавиться от комаров

С приближением лета в домах начинают появляться одни из самых неприятных насекомых — комары. Они переносят опасные болезни, оставляют укусы и мешают сну. Существуют эффективные методы, как избавиться от раздражающих насекомых.

Один из самых простых способов предотвратить появление комаров в доме или квартире — установить москитные сетки на окна и двери. Так у них не будет доступа к помещению. Однако это не все способы, больше расскажет "Телеграф".

Как избавиться от комаров в доме

  • Протрите все поверхности раствором нашатырного спирта. Резкий запах отпугивает неприятных насекомых, так что они не смогут долго находиться в помещении.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт, фото Freepik
  • Еще один действенный способ в борьбе с комарами – установить дома емкости с лимонами, усыпанными гвоздикой. Комары терпеть не могут такие запахи. К тому же, в помещении получите естественный ароматизатор.
Гвоздика
Гвоздика, фото Freepik
  • Эффективной в этой ситуации станет корица. Достаточно поставить несколько палочек на поверхности или разбавить сухое вещество с водой. Также важно распылять средство на оконные рамы. Результат гарантирован.
Корица
Корица, фото Freepik
  • Природный репеллент, то есть вещество, которое отпугивает насекомым, имеет базилик или мята. Посадите одно из них в горшок и поставьте на подоконник. Тогда забудете о комарах навсегда.
Базилик
Базилик, фото Freepik
  • Чеснок – еще одно действенное средство в борьбе с комарами. Достаточно размельчить его, залить водой и варить несколько минут. Затем нужно процедить чеснок, перелить в распылитель и обрабатывать оконные рамы и поверхности. Комары не любят чесночный запах.
чесночный раствор
Чесночный раствор, фото Freepik

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха из раковины. Есть несколько действенных способов, которые помогут легко решить эту проблему.

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#Комары #Борьба #Засоби