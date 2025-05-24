Комаров в доме больше не будет: пять средств, которые точно их отпугнут

Есть народные средства, которые помогут избавиться от комаров

С приближением лета в домах начинают появляться одни из самых неприятных насекомых — комары. Они переносят опасные болезни, оставляют укусы и мешают сну. Существуют эффективные методы, как избавиться от раздражающих насекомых.

Один из самых простых способов предотвратить появление комаров в доме или квартире — установить москитные сетки на окна и двери. Так у них не будет доступа к помещению. Однако это не все способы, больше расскажет "Телеграф".

Как избавиться от комаров в доме

Протрите все поверхности раствором нашатырного спирта. Резкий запах отпугивает неприятных насекомых, так что они не смогут долго находиться в помещении.

Нашатырный спирт, фото Freepik

Еще один действенный способ в борьбе с комарами – установить дома емкости с лимонами, усыпанными гвоздикой. Комары терпеть не могут такие запахи. К тому же, в помещении получите естественный ароматизатор.

Гвоздика, фото Freepik

Эффективной в этой ситуации станет корица. Достаточно поставить несколько палочек на поверхности или разбавить сухое вещество с водой. Также важно распылять средство на оконные рамы. Результат гарантирован.

Корица, фото Freepik

Природный репеллент, то есть вещество, которое отпугивает насекомым, имеет базилик или мята. Посадите одно из них в горшок и поставьте на подоконник. Тогда забудете о комарах навсегда.

Базилик, фото Freepik

Чеснок – еще одно действенное средство в борьбе с комарами. Достаточно размельчить его, залить водой и варить несколько минут. Затем нужно процедить чеснок, перелить в распылитель и обрабатывать оконные рамы и поверхности. Комары не любят чесночный запах.

Чесночный раствор, фото Freepik

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