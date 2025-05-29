Не делайте этого, если вам не нужен щедрый урожай. 5 лайфхаков для огорода с содой

Рассказываем о волшебных качествах соды для огорода

Обычная и недорогая пищевая сода (гидрокарбонат натрий) может стать надежным помощником на даче и огороде. Она способна помочь избавиться от мучнистой росы на растениях, отвадить муравьев и не только.

Мучнистая роса

"Телеграф" рассказывает о лайфхаках с содой. Чтобы избавиться от мучнистой росы (грибковое заболевание, поражающее растения) нужно провести опрыскивание следующим раствором: 1 ст. ложка соды+1 л воды+1 ч. ложка жидкого мыла. Обработку следует проводить при выявлении первых симптомов.

Вредители — тля, гусеница, клещи

Раствор соды отпугивает мелких насекомых. Чтобы избавиться от непрошеных гостей, растения надо опрыскать водой с содой (1 ч. ложка соды на 1 литр воды)

Муравьи

Они заносят на участок тлю, которая вредит растениям. От нее трудно избавиться, приходится использовать "химию". Чтобы предотвратить появление тли, можно сделать "сладкую ловушку" для муравьев: сода + сахарная пудра (1:1). Эту смесь нужно разложить в местах их скопления и передвижения.

Против сорняков между плиткой или на дорожках

Нежелательная растительность портит вид дорожек и площадок с плиткой. Очень простой лайфхак с содой поможет от нее избавиться. Надо посыпать содой промежутки между плиткой или трещины в дорожке – она останавливает рост сорняков.

Для увеличения сладости помидоров

Помидоры вырастают более кислыми на кислотных почвах. Снижение кислотности почвы делает томаты слаще. В этом тоже поможет сода, так как она нейтрализует кислотность. Для этого нужно насыпать 1-2 столовых ложки пищевой соды вокруг куста помидоров.

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