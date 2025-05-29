На этот пляж когда-то добирались самолетом: как раньше выглядела Лузановка

История одного из самых популярных пляжей Одессы

Одесские пляжи – любимое место отдыха для горожан и туристов: кто-то приезжает просто искупаться, кто-то позагорать или прогуляться у воды. У каждого пляжа в Одессе свой характер и своя история, от громкой Аркадии до более спокойной Черноморки или Лузановки.

Лузановка отличается от большинства других пляжей города, здесь нет искусственных волнорезов, берег пологий. Но Лузановка — не только место для отдыха. Эта местность имеет богатое прошлое, связанное с битвами, археологическими находками и даже пляжной авиацией.

История Лузановки началась задолго до появления первых дачников и пляжников. В 1691 году здесь, на Пересыпи, казацкий полковник Семен Палий разгромил татарский отряд, освободив плененных и укрепив рубежи.

В начале XIX века эта территория перешла в руки генерал-майора Фомы Лузанова — героя войн с Наполеоном и Турцией. Уже тогда местный морской берег считался идеальным для купания. Внук генерала, Михаил Лузанов, мечтал превратить эти места в Одесскую Ривьеру, но революция перечеркнула амбициозные планы.

Первый организованный пляж на этом месте возник лишь в 1920-е годы. В 1923 году в Лузановке появился лагерь "Солнечный берег" для беспризорных и детей из малообеспеченных семей. Позднее, в 1935 году, на его месте организовали детский лагерь "Украинский Артек", известный как "Молодая гвардия".

Санаторий в Лузановке, 1920-е г.г.

В эти годы пляж был хорошо обустроен для своего времени: стояли кабинки для переодевания, деревянные ящики для мусора, беседки для отдыха, складные кресла. А в 1927 году до Лузановки пустили трамвай №9 от Греческой площади — и это сделало пляж доступным для всех горожан. В послевоенные годы открыли пирс, откуда курсировали катера до Морвокзала.

Такова была Лузановка в 1930-е годы.

А в 1950-х даже наладили авиасообщение: с аэродрома "Застава" на пляж летали самолеты ЛИ-2 – три рейса в день, билет стоил 15 рублей.

В 1928 году в Лузановке обнаружили следы античного поселения – Гавань Асиакова. Располагалось оно на плато между морем и Куяльником – сегодня на этом месте частная застройка. К слову, жилая застройка Лузановки началась в 1950-х. Сначала появились барочные дома для рабочих промышленных объектов, позже — коттеджи вдоль Николаевской дороги и "хрущевки".

Отдыхающие в Лузановке в 60-80-е гг.

Сегодня Лузановка — это благоустроенный пляж с развитой инфраструктурой. Здесь есть шезлонги, душевые, кабинки для переодевания, аттракционы для детей, кафе, рестораны, летние клубы, мини-гостиницы.

Отдыхающие любят это место за отсутствие резких перепадов глубины и чистую воду. Вдоль пляжа расположен парк, где можно скрыться от солнца, устроить пикник или просто прогуляться.