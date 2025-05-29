Несмотря на угрозу обстрелов, популярный курорт в Одесской области готовится к купальному сезону (фото, видео)

Местные уже отдыхают на пляже

В курортном Черноморске в Одесской области открыли пляжный сезон — на побережье установлены буйки, организован безопасный проход к морю. Там уже появились первые отдыхающие.

Местные жители сообщают об этом в социальных сетях. Они показывают видео с пляжа с 25 мая, где видно, как люди загорают и купаются.

Несмотря на российские обстрелы, неоднократно поражавшие город в этом году, Черноморск продолжает функционировать как курорт. В частности, 15 марта в результате атаки был ранен 53-летний мужчина, а 31 января — повреждены больница, жилой дом, зерновой склад и другие объекты, четыре человека получили травмы.

Однако муниципалитет восстанавливает инфраструктуру, и местная община стремится сохранить сезон отдыха, несмотря на войну.

Черноморск (до 2016 года – Ильичевск) – прибрежный город в Одесской области, который расположен всего в 29 км от Одессы. Благодаря удобному расположению, развитой транспортной сети и инфраструктуре для отдыха город стабильно остается одним из самых популярных курортов юга Украины.

В Черноморске обустроены десятки гостиниц, баз отдыха, пансионатов, кафе и ресторанов, работают детские площадки, прокат водного снаряжения, а пляжи регулярно обслуживаются коммунальными службами.

Курортная зона города выходит к побережью Черного моря и Сухому лиману — уникальному природному объекту, который формирует отдельную экосистему. Это делает Черноморск привлекательным не только для пляжного отдыха, но и экотуризма. В городе также работает большая портовая инфраструктура, объединяющая отдых и логистику, а близость к Одессе позволяет легко добраться как частным транспортом, так и общественным автобусами, маршрутками и электричками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Заливе Каролино-Бугагского общества жители остались без водоснабжения из-за задолженности коммунального предприятия "Бугаз" перед компанией ДТЭК.