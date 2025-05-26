Разрушены здания, сорняки и грязная вода: как выглядит сегодня город-призрак Орбита в Черкасской области

Сейчас большинство зданий в бывшем городке разрушены

Орбита раньше была перспективным городком в Черкасской области. Планировалось, что в нем будут проживать 20 тысяч человек, а также там должны были построить Чигиринскую атомную электростанцию. Впрочем, этого не произошло, а Орбиту стали называть городом-призраком. Также мы рассказывали о таинственных курганах в Украине, происхождение которых до сих пор не разгадали.

Орбита раньше была городом, а сейчас это только улица, которая принадлежит Чигиринской общине как часть села Витово. В 70-е годы прошлого века здесь начали строить газовую электростанцию, которую впоследствии решили заменить на Чигиринскую АЭС. Кроме этого, здесь должен был быть городок энергетиков на 20 тысяч человек, пишет "Телеграф".

В Орбите должны были построить Чигиринскую АЭС

В Орбите должны были построить многоэтажки, детские сады, магазины, школы, больницы, кинотеатр. Однако в 80-е строительство приостановили, а после аварии на Чернобыльской АЭС вообще отменили. Местные волновались, чтобы у них не произошла такая же катастрофа.

Орбиту должны были построить еще в 80-х, однако после аварии на ЧАЭС прекратили

Сейчас в Орбите есть две пятиэтажки, где живет около 160 человек. Из 200 квартир заселены только 80. Большинство людей уехали отсюда, остались преимущественно пенсионеры, которые получили здесь жилье еще во времена Советского Союза. В то же время здесь есть газ, тепло, канализация, техническая вода, интернет и действует мобильная связь. Пенсию местным привозят на автомобиле.

В Орбите сейчас живет около 160 человек

Большинство сооружений в Орбите имеют аварийное состояние: нет окон, со стен отпала штукатурка, на полу лежит кирпич, а к лифтовым шахтам опасно подходить. Там есть проблемы с питьевой водой и работает только один продуктовый магазин. Многие постройки поросли сорняками, а во дворах стоят карусели, установленные еще во времена Советского Союза.

Большинство зданий в Орбите разрушены

В Орбите до сих пор можно увидеть трубу недостроенного реактора. Весь металл с места строительства АЭС украли, это также касается и канализационных люков.

Орбиту называют городом-призраком, фото Gazeta.ua

В 2024 году в компании "Энергоатом" заявили, что планируют отстроить Чигиринскую АЭС. Речь идет о возведении четырех новых энергоблоков по технологии AP1000. Строительство планируется провести между 2032-2040 годами. Депутаты Чигиринского горсовета уже передали в пользование компании участки площадью более 38 гектаров.

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