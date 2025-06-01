Детство без гаджетов: дети насмешили украинцев развлечениями на Полтавщине (видео)

Игру начал один парень — на следующий день к нему присоединились и другие.

В Кременчуге местные дети активно проводят май без гаджетов. В соцсетях распространяется видео Алины Селяковой, снявшей на видео, как ее сын и другие дети копают ямы у спортивной площадки.

В первый день это была одна яма. Выкопал ее парень руками и с помощью нашедшего на улице молотка.

На следующий день ребятишек уже было несколько. Ям стало больше, появились норы. Автор видео говорит – детей предупредили, что ямы придется все же засыпать, а строят они не просто ходы – это укрытие. Местные пока не сильно против таких игр.

В соцсетях "детство без гаджетов" вызвало одобрительную реакцию. Пользователи отмечают — "какие времена такие и игры". Часть сравнивает с окопами и вспоминает старый мем российской пропаганды о вырытом море. "Лучше, чем сидеть в телефонах", — подчеркивают комментаторы и вспоминают свои истории о схожих конструкциях. "Есть комп или нет — поиграть в Майнкрафт это святое", — сравнивают детские игрушки с популярной среди молодежи игрой "Майнкарфт".

Предлагают также купить детям хорошие лопаты или же прогнозируют, кем они станут в будущем. Главное, подчеркивают комментаторы, чтобы не докопались до коммуникаций. Такое детство называют счастливым.

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