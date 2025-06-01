Категорически не делайте этого 1 июня, чтобы не потерять достаток до конца лета

Прислушайтесь к важным традициям и запретам

В воскресенье, 1 июня, православные и греко-католики чтят память Иустина Философа и преподобного Агапита Киево-Печерского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 14 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Священномученик Иустин Философ считается одним из первых христианских философов и апологетов. Он написал важнейшие богословские труды, в которых защищал христиан и открыто исповедовал веру. За это Иустин был казнен, но его чтят как образец мудрости, мужества и верности Христу.

Преподобный Агапит Печерский — один из первых монахов Киево-Печерской Лавры, живший в XI веке. Он прославился как лекарь: исцелял больных с помощью молитв и лекарственных трав, но никогда не брал платы. Его считали святым ещё при жизни, а после смерти он стал одним из наиболее почитаемых подвижников Киевской Руси.

Что можно делать 1 июня:

Верующие в этот день могут посетить храм и помолиться о здравии, мудрости, душевном покое и исцелении;

Сегодня важно оказывать помощь нуждающимся — в память о святом Агапите, который лечил людей безвозмездно, в народе верили: добрые дела в этот день приносят в дом благословение;

Следует соблюдать чистоту и порядок — традиционно этот день старались посвятить дому, уборке и наведению уюта;

Что можно и нельзя делать 1 июня

Что нельзя делать 1 июня:

Нельзя ссориться и сквернословить. Особенно важно избегать конфликтов в семье;

Не рекомендуется заниматься тяжелой работой. День лучше посвятить дому, отдыху или молитве;

Не стоит стричься и подстригать ногти — в народе говорили, что так можно "отрезать" удачу и здоровье;

Сегодня нельзя начинать важные дела, в частности совершать крупные покупки или заключать сделки;

Не стоит одалживать деньги или вещи — считалось, что вместе с ними можно "отдать" достаток и удачу на все лето;

Напомним, что в Украине День защиты детей теперь отмечается 20 ноября. Украинцев интересует, не отменяются ли детские мероприятия 1 июня, ведь праздник по-прежнему встречают во многих странах мира.