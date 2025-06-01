Категорично не робіть цього 1 червня, щоб не втратити достаток до кінця літа

Прислухайтеся до важливих традицій та заборон

У неділю, 1 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять Юстина Філософа та преподобного Агапіта Києво-Печерського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 14 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Священномученик Юстин Філософ вважається одним із перших християнських філософів та апологетів. Він написав найважливіші богословські праці, у яких захищав християн і відкрито сповідував віру. За це Юстин був страчений, але його шанують як взірець мудрості, мужності та вірності Христові.

Преподобний Агапіт Печерський — один із перших ченців Києво-Печерської Лаври, який жив у XI столітті. Він прославився як лікар: зцілював хворих за допомогою молитов та лікарських трав, але ніколи не брав плати. Його вважали святим ще за життя, а після смерті він став одним з найбільш шанованих подвижників Київської Русі.

Що можна робити 1 червня:

Віряни цього дня можуть відвідати храм і помолитися за здоров’я, мудрість, душевний спокій та зцілення;

Сьогодні важливо надавати допомогу нужденним — на згадку про святого Агапіта, який лікував людей безоплатно, у народі вірили: добрі справи цього дня приносять у дім благословення;

Слід дотримуватись чистоти та порядку — традиційно цей день намагалися присвятити прибиранню у будинку та наведенню затишку;

Що можна і не можна робити 1 червня

Що не можна робити 1 червня:

Не можна сваритися і нецензурно виражатися. Особливо важливо уникати конфліктів у сім’ї;

Не рекомендується займатися тяжкою роботою. День краще присвятити дому, відпочинку чи молитві;

Не варто стригтися і підстригати нігті — у народі казали, що так можна "відрізати" удачу та здоров’я;

Сьогодні не можна розпочинати важливі справи, зокрема робити великі покупки або укладати угоди;

Не варто позичати гроші чи речі — вважалося, що разом з ними можна "віддати" достаток та удачу на все літо;

Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей відзначається 20 листопада. Українців цікавить, чи не скасовуються дитячі заходи 1 червня, адже свято, як і раніше, зустрічають у багатьох країнах світу.