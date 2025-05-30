День защиты детей в Украине перенесли: отменят ли детские мероприятия, запланированные на 1 июня

Праздновать детство можно хоть каждый день — Герасимчук

В Украине больше не будут отмечать День защиты детей 1 июня. Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым перенес официальную дату на 20 ноября, совпадающую с Всемирным днем ребенка.

Об этом сообщила советница — уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в комментарии для "Телеграфа".

"20 ноября — это день принятия Декларации (1959) и Конвенции ООН о правах ребенка (1989). Поэтому эта дата очень знаковая в мире именно с юридической точки зрения. Именно поэтому Президент подписал Указ, которым установил новую официальную дату Дня защиты детей в Украине — 20 ноября, вместо 1 июня", — пояснила она.

Решение было принято для унификации с международной практикой, поскольку Всемирный день ребенка признан большинством стран как ключевая дата напоминания о правах детей и их защите.

В то же время Герасимчук подчеркнула, что 1 июня остается важной датой, ведь его продолжают отмечать во многих странах мира. К примеру, в США Национальный день ребенка приходится на второе воскресенье июня.

"А в этом году у нас фактически будет два Дня ребенка, и каждый из них — повод еще раз напомнить об их правах, особенно в условиях войны", — подчеркнула уполномоченная.

Также она заверила: никакие детские мероприятия, запланированные на 1 июня, не отменяются.

"Праздновать детство можно хоть каждый день", — добавила Герасимчук.

В комментарии "Телеграфу" о переносе Дня защиты детей свою позицию высказал Николай Кулеба — соучредитель благотворительной организации Save Ukraine и Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка (в 2014–2021 годах). Он подчеркнул, что неважно, когда именно в календаре выпадает этот праздник.

"От того, на какой день календаря приходится День защиты прав детей и в какое время года мы его отмечаем, жизнь наших детей не изменится, потому что планы России по украинским детям остаются неизменными — в оккупации: принудительное перемещение на территорию России, уничтожение их идентичности и милитаризация. На контролируемой территории — их физическое уничтожение!" — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что теперь Украина будет официально праздновать этот день 20 ноября — вместе с большинством европейских стран. Однако отметил, что защита прав детей не привязана к дате.

"В реальной жизни счастье и благополучие украинских детей, соблюдение их прав в соответствии с Конвенцией ООН зависят не от даты, а от того, насколько наши партнеры смогут помогать нам оградить наших детей от агрессора", — рассказывает Николай Кулеба.

Он добавил, что сейчас ежедневно необходимо работать над защитой каждого ребенка, над его безопасностью, ощущением поддержки и справедливости: "Россия пренебрегает всеми международными документами, созданными для защиты ребенка. Дети, которых мы возвращаем из России и оккупации, потеряли способность мечтать. Они думают лишь о том, как выжить. Они живут одним днем. Да, в году есть один день, посвященный правам ребенка. Но есть еще 364, чтобы сделать все возможное, чтобы права каждого ребенка в Украине были защищены — каждый день".

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