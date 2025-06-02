Для экстрима, отдыха и знаний: вы должны посетить это место в Кривом Роге, чтобы зарядиться позитивом (фото)

Остатки железнодорожных мостов в балке, образовавшейся от падения метеорита 400 миллионов лет назад, стали популярным местом для скалолазания и роуп-джампинга среди криворожских экстремалов

Красный мост в Кривом Роге – это уникальное место, где история встречается с современностью, а природная красота сочетается с духом приключений. В живописной балке Северная Красная, образовавшейся в результате падения метеорита около 400 миллионов лет назад, находится уникальный объект, объединяющий в себе историю, геологию и современный экстремальный спорт.

"Телеграф" расскажет, что это за место и как туда добраться. Балка Северная Красная имеет особый статус – в 80-е годы прошлого века территорию включили в список ландшафтных заказников общегосударственного значения благодаря ее уникальным геологическим и природным особенностям. Однако индустриальное наследие также оставило здесь свой след.

В конце XIX века через балку проложили Саксаганскую ветвь Екатерининской железной дороги, построив первый мост. В 1935 году на 30-метровых опорах построили второй мост. Оба сооружения были демонтированы в 1956 году в связи с созданием карьеров на этой территории.

На остатках каменных опор второго моста до сих пор можно разглядеть стигмы каменщиков – своеобразные "автографы" строителей прошлого. Под сводами образовались небольшие известковые "сталактиты", придающие месту особую атмосферу.

Сегодня каменные опоры бывшего моста стали популярным местом любителей экстремальных видов спорта. Клуб "Эверест" проводит здесь занятия для местных альпинистов, оборудовав одну из опор необходимым снаряжением и страховочными станциями.

С марта по ноябрь в выходные дни здесь организуют роуп-джампинг – прыжки с веревкой с высоты каменных опор. Ежегодно на Красном мосту проводятся частные и городские фестивали по альпинизму и скалолазанию.

До 2014 года "Криворожский страйкбольный корпус" регулярно организовывал здесь игры, включая ночные соревнования, что придавало место еще большей популярности среди любителей активного отдыха.

Как добраться

Добраться до уникального объекта из Кривого Рога можно несколькими способами:

Маршрутка №291 (интервал 10-15 минут)

Маршрутка №231 (каждые 5-7 минут)

Троллейбус №10 (интервал 4-32 минуты)

Троллейбус №18 (47-79 минут)

Выйдя на остановке "Центральная" в Тернах, нужно пройти немного назад, на перекрестке повернуть направо на улицу Обсерваторную и идти до самого конца (около 1,7 км), затем повернуть налево и продолжить путь еще около 1 км.

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