Куда в Украине можно поехать, чтобы увидеть солнце: погода подложит свинью на выходных

Прогноз погоды не радует – только в нескольких областях стоит ожидать солнца в воскресенье

Конец текущей и начало следующей недели не обещают украинцам существенного потепления. В западных и северных областях будет холоднее всего на выходных.

По данным портала Ventusky, 17 мая будет дождь почти по всей стране. По пути непогоды — Ровно, Тернополь, Житомир, Черновцы, Киев, Черкассы, Кропивницкий, Одесса, часть Полтавщины и т.д. В гидрометцентре еще менее оптимистичны – осадки от незначительных до умеренных указаны для всех областей Украины.

Дождевой фронт в Украине 17 мая

Юг и восток ощутят легкое потепление. Кое-где температура днем будет подниматься до +20 — +21 градуса. В западных областях и на севере выше +16 на столбике термометра ждать не стоит. Ночь будет холодной – до +5 на западе/севере/северо-востоке, до +8 в центре и на юге, до +12 на востоке.

Прогноз погоды на 17 мая.

Погода на 18 мая

18 мая погода существенно не улучшится. Наиболее ощутимое изменение погоды ожидается на юге, кое-где в западных областях — дождь прекратится.

Смена погоды 18 мая

При этом температура не вырастет, а местами даже упадет. Так, в западных областях днем до +15, ночью до +6. В центре ожидаются обильные дожди, до +10 ночью и до +17 днем. Север также будет с осадками, до +16 днем, до +8 ночью. Восток с дождями, до +19 днем и местами до +15 ночью. На юге переменная облачность. До +19 днем и +13 ночью прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 18 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после 18 мая в Украине будет меняться погода. Наконец -то можно ожидать потепления. Однако оно не будет радикальным.