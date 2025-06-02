Для екстриму, відпочинку і знань: ви маєте відвідати це місце у Кривому Розі, щоб зарядитись позитивом (фото)

Залишки залізничних мостів у балці, що утворилася від падіння метеорита 400 мільйонів років тому, стали популярним місцем для скелелазіння та роуп-джампінгу серед криворізьких екстремалів

Червоний міст у Кривому Розі – це унікальне місце, де історія зустрічається з сучасністю, а природна краса поєднується з духом пригод. У мальовничій балці Північна Червона, що утворилася внаслідок падіння метеорита близько 400 мільйонів років тому, знаходиться унікальний об'єкт, який поєднує в собі історію, геологію та сучасний екстремальний спорт.

"Телеграф" розповість, що це за місце і як туди дістатись. Балка Північна Червона має особливий статус – у 80-х роках минулого століття територію включили до списку ландшафтних заказників загальнодержавного значення завдяки її унікальним геологічним та природним особливостям. Проте індустріальна спадщина також залишила тут свій слід.

Наприкінці ХІХ століття через балку проклали Саксаганську гілку Катерининської залізниці, спорудивши перший міст. У 1935 році на 30-метрових опорах вибудували другий міст. Обидві споруди демонтували у 1956 році у зв'язку зі створенням кар'єрів на цій території.

На залишках кам'яних опор другого мосту досі можна розгледіти стигми каменярів – своєрідні "автографи" будівельників минулого. Під склепіннями утворилися невеличкі вапняні "сталактити", що додають місцю особливої атмосфери.

Сьогодні кам'яні опори колишнього мосту стали популярним місцем серед любителів екстремальних видів спорту. Клуб "Еверест" проводить тут заняття для місцевих альпіністів, обладнавши одну з підпор необхідним спорядженням та страховочними станціями.

З березня по листопад у вихідні дні тут організовують роуп-джампінг – стрибки з мотузкою з висоти кам'яних опор. Щорічно на Червоному мосту проводяться приватні та міські фестивалі з альпінізму і скелелазіння.

До 2014 року "Криворізький страйкбольний корпус" регулярно організовував тут ігри, включаючи нічні змагання, що додавало місцю ще більшої популярності серед любителів активного відпочинку.

Як дістатися

Дістатися до унікального об'єкта з Кривого Рогу можна кількома способами:

Маршрутка №291 (інтервал 10-15 хвилин)

Маршрутка №231 (кожні 5-7 хвилин)

Тролейбус №10 (інтервал 4-32 хвилини)

Тролейбус №18 (47-79 хвилин)

Вийшовши на зупинці "Центральна" у Тернах, потрібно пройти трохи назад, на перехресті повернути праворуч на вулицю Обсерваторну і йти до самого кінця (близько 1,7 км), потім повернути ліворуч і продовжити шлях ще близько 1 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є особливе місце сили, яке засвітилось в кількох фільмах.