Был мощный завод, а теперь – руины. Как сейчас выглядит поселок Цукроварив в Кировоградской области

Ранее это был известный в СССР поселок, где производили сахар

Цукроварив — поселок в Кировоградской области, который сейчас невозможно найти на карте. Ранее здесь действовал сахарный завод, для работников которого построили жилье.

В 1986 году в поселке был построен Добровеличковский сахарный завод. Для работников предприятия сделали городок из 10 многоэтажек, куда входило 920 квартир. Также была вся необходимая инфраструктура: школа, магазин, столовая, медпункт, пожарное депо, детский сад и клуб.

В Цукроварове ранее был сахарный завод, фото из сети

Местные начали называть населенный пункт Цукроварив, происходящий от завода. На постоянной основе там жили около 3 тысяч человек. Обычно это были молодые люди 18-26 лет, которых направили в Цукроварив на работу из разных уголков Советского Союза. В свое время завод занимал третье место по объемам производства сахара во всем СССР.

Завод в Цукроварове был одним из крупнейших в СССР, фото Суспильне. Кропивницкий

Впрочем, в начале 2000-х годов завод начал терять позиции. Поэтому жители стали выезжать из населенного пункта, и Цукроварив присоединили к селу Липняжка как улицу. В 2004 году завод окончательно закрыли, а спустя 10 лет его полностью снесли. В поселке не было работы, поэтому люди покидали свои квартиры и перебирались в другие населенные пункты.

Завод в Цукроварове закрыли, фото Суспильне. Кропивницкий

По состоянию на 2018 год из 920 квартир жилыми остались 59. В Цукроварове осталось не более 100 человек. Сегодня на этой улице нет газа и воды. Люди обогреваются самодельными печками и набирают воду в колодцах.

В Цукроварове разворовали квартиры в 2000-х, фото Суспильне. Кропивницкий

Большинство домов сейчас заброшены и поросли травой. Кое-где лежат игрушки, газеты, однако большинство имущества мародеры похитили, когда люди находились на заработках в других городах. Некоторые вырезали даже батареи и забирали с собой.

Из квартир в Цукроварове выносили даже батареи, фото Суспильне. Кропивницкий

В 2018 году в Цукроварове снимали отдельные сцены для ленты об Иловайске. Центральная улица стала так называемым "зеленым коридором", который оказался ловушкой для украинских военных. В 2021 году земли, где раньше был завод, перешли в собственность Добровеличковского общины, сообщало Суспильне. С этого времени руководство общины ищет инвесторов для того, чтобы что-то строить.

В Цукроварове ищут инвесторов, Суспильне. Кропивницкий

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