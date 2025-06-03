Построен как одна стена: как выглядит плоский дом в Харькове

Нестандартные здания расположены в Харькове

В некоторых украинских городах можно увидеть нетипичные плоские дома. Они создают иллюзию, будто здания имеют только одну стену. Две такие расположены в Харькове. Также мы рассказывали об интересном Доме с химерами на животную тематику в Киеве.

Изюминкой плоского дома является то, что он построен не как обычный прямоугольник. Две боковые стены формируют острый угол, поэтому здание выглядит как трапеция. Таким образом, под определенным углом создается впечатление, что дом имеет лишь одну стену. Чтобы увидеть эту оптическую иллюзию, нужно стать лицом к фасаду сооружения возле ее угла.

Плоский дом в Харькове, фото "Рубрика"

Одно из таких зданий расположено на Московском проспекте, 193 в Харькове. Это обычный дом желтоватого оттенка в заброшенном состоянии. Говорят, что дом на Московском проспекте построили плоским, поскольку в городе не было денег на обычный. Раньше там жили люди, впрочем, сейчас неизвестно, в каком состоянии дом после постоянных бомбардировок Харькова оккупантами.

Плоский дом построили из-за нехватки средств, фото "Рубрика"

Похожее здание расположено на улице Гвардейцев-железнодорожников, 3 Это недалеко от местного вокзала. Сам дом розового оттенка является довольно старым. На фотографиях видно, что там действует салон красоты. Есть версия, что такой дом был создан, чтобы не портить архитектуру улицы и транспортную развязку.

Дом с одной стеной на улице Гвардейцев-железнодорожников, 3 в Харькове, фото "Рубрика"

Дом выглядит как одна стена, фото kharkovgo.com

Плоский дом находится возле вокзала, фото kharkovgo.com

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