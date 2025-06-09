Если сделаете это 9 июня, то привлечете в семью разлад и ссоры
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Узнайте, почему сегодня нельзя мести пол и болтать ни о чем
В церковном календаре 9 июня — почитание христианами восточного обряда святого Кирилла Александрийского. В народе отмечается праздник "Кирилл Солнцеворот".
Святой жил в IV-V веках. Вскоре после получения образования Кирилл решил оставить мирскую жизнь и полностью посвятить себя изучению Слова Божьего. Первые шесть лет он провел в пустыне, где строго постился, питаясь лишь хлебом и водой, а также неустанно молился.
В течение долгого времени святой проповедовал, затем был посвящен в диаконы, а позже стал епископом. В этот период он активно выступал против ересей, разрушал языческие святилища и распространял христианскую веру. Скончался своей смертью в 444 году.
Наши предки считали, что именно 9 июня лето достигает своего пика. В день Кирилла Солнцеворота было принято устраивать обряды, чтобы умилостивить солнце и уберечь урожай от его палящих лучей.
Что нельзя делать 9 июня
- Убираться в доме, мести пол — можно случайно вымести домового из жилища.
- Попусту болтать — к разладу в семье и ссорам.
- Ссориться — даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала.
- Пользоваться взрослым и детям одной посудой — из ребенка вырастет бесхарактерный человек.
Народные приметы 9 июня
- Над водой утром стелется туман — к солнечной погоде.
- Собака плохо ест — пойдет сильный дождь.
- Дует северо-западный ветер — к непогоде.
- Дождь — осенью ждите большое количество грибов.
У кого именины 9 июня
Сегодня именины отмечают Кирилл, Александр, Иван, Алексей и Мария.
Праздники и события 9 июня
- Международный день друзей
- Всемирный день аккредитации
- Международный день архивов
- Всемирный день антифосфолипидного синдрома
- Международный день кельтского искусства
- День Дональда Дака
Напомним, что в этом летнем месяце украинцев ждет множество интересных праздников. Ранее "Телеграф" уже публиковал календарь значимых дат и выходных на июнь 2025 года.