Если сделаете это 9 июня, то привлечете в семью разлад и ссоры

Узнайте, почему сегодня нельзя мести пол и болтать ни о чем

В церковном календаре 9 июня — почитание христианами восточного обряда святого Кирилла Александрийского. В народе отмечается праздник "Кирилл Солнцеворот".

Святой жил в IV-V веках. Вскоре после получения образования Кирилл решил оставить мирскую жизнь и полностью посвятить себя изучению Слова Божьего. Первые шесть лет он провел в пустыне, где строго постился, питаясь лишь хлебом и водой, а также неустанно молился.

В течение долгого времени святой проповедовал, затем был посвящен в диаконы, а позже стал епископом. В этот период он активно выступал против ересей, разрушал языческие святилища и распространял христианскую веру. Скончался своей смертью в 444 году.

Наши предки считали, что именно 9 июня лето достигает своего пика. В день Кирилла Солнцеворота было принято устраивать обряды, чтобы умилостивить солнце и уберечь урожай от его палящих лучей.

Что нельзя делать 9 июня

Убираться в доме, мести пол — можно случайно вымести домового из жилища.

Попусту болтать — к разладу в семье и ссорам.

Фото: freepik

Ссориться — даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала.

Пользоваться взрослым и детям одной посудой — из ребенка вырастет бесхарактерный человек.

Народные приметы 9 июня

Над водой утром стелется туман — к солнечной погоде.

Собака плохо ест — пойдет сильный дождь.

Дует северо-западный ветер — к непогоде.

Дождь — осенью ждите большое количество грибов.

У кого именины 9 июня

Сегодня именины отмечают Кирилл, Александр, Иван, Алексей и Мария.

Праздники и события 9 июня

Международный день друзей

Всемирный день аккредитации

Международный день архивов

Всемирный день антифосфолипидного синдрома

Международный день кельтского искусства

День Дональда Дака

Напомним, что в этом летнем месяце украинцев ждет множество интересных праздников. Ранее "Телеграф" уже публиковал календарь значимых дат и выходных на июнь 2025 года.