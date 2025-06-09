Якщо зробите це 9 червня, то привернете у родину розлад та сварки
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна мести підлогу і балакати ні про що
У церковному календарі 9 червня – шанування християнами східного обряду святого Кирила Олександрійського. У народі відзначається свято "Кирило Сонцеворот".
Святий жив у IV-V століттях. Невдовзі після здобуття освіти Кирило вирішив залишити мирське життя і повністю присвятити себе вивченню Слова Божого. Перші шість років він провів у пустелі, де суворо постив, харчуючись лише хлібом та водою, а також невпинно молився.
Протягом довгого часу святий проповідував, потім був посвячений у диякони, а пізніше став єпископом. У цей час він активно виступав проти єресей, руйнував язичницькі святилища і поширював християнську віру. Помер своєю смертю у 444 році.
Наші пращури вважали, що саме 9 червня літо досягає свого піка. У день Кирила Сонцеворота було заведено влаштовувати обряди, щоб умилостивити сонце і вберегти врожай від його палючих променів.
Що не можна робити 9 червня
- Прибиратися у домі, мести підлогу — можна випадково вимести домовика з житла.
- Марно говорити — до розладу в сім’ї та сварок.
- Сваритися — навіть дрібні конфлікти можуть спричинити величезний скандал.
- Користуватися дорослим та дітям одним посудом – з дитини виросте безхарактерна людина.
Народні прикмети 9 червня
- Над водою вранці стелиться туман — на сонячну погоду.
- Собака погано їсть – піде сильний дощ.
- Дме північно-західний вітер — до негоди.
- Дощ – восени чекайте на велику кількість грибів.
У кого іменини 9 червня
Сьогодні іменини відзначають Кирило, Олександр, Іван, Олексій та Марія.
Свята та події 9 червня
- Міжнародний день друзів
- Всесвітній день акредитації
- Міжнародний день архівів
- Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому
- Міжнародний день кельтського мистецтва
- День Дональда Дака
Нагадаємо, що цього літнього місяця на українців чекає безліч цікавих свят. Раніше "Телеграф" вже публікував календар значних дат та вихідних на червень 2025 року.