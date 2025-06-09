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Якщо зробите це 9 червня, то привернете у родину розлад та сварки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні свято — Кирило Сонцеворот
Яке сьогодні свято — Кирило Сонцеворот. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна мести підлогу і балакати ні про що

У церковному календарі 9 червня – шанування християнами східного обряду святого Кирила Олександрійського. У народі відзначається свято "Кирило Сонцеворот".

Святий жив у IV-V століттях. Невдовзі після здобуття освіти Кирило вирішив залишити мирське життя і повністю присвятити себе вивченню Слова Божого. Перші шість років він провів у пустелі, де суворо постив, харчуючись лише хлібом та водою, а також невпинно молився.

Протягом довгого часу святий проповідував, потім був посвячений у диякони, а пізніше став єпископом. У цей час він активно виступав проти єресей, руйнував язичницькі святилища і поширював християнську віру. Помер своєю смертю у 444 році.

Наші пращури вважали, що саме 9 червня літо досягає свого піка. У день Кирила Сонцеворота було заведено влаштовувати обряди, щоб умилостивити сонце і вберегти врожай від його палючих променів.

Що не можна робити 9 червня

  • Прибиратися у домі, мести підлогу — можна випадково вимести домовика з житла.
  • Марно говорити — до розладу в сім’ї та сварок.
діти у лісі
Фото: freepik
  • Сваритися — навіть дрібні конфлікти можуть спричинити величезний скандал.
  • Користуватися дорослим та дітям одним посудом – з дитини виросте безхарактерна людина.

Народні прикмети 9 червня

  • Над водою вранці стелиться туман — на сонячну погоду.
  • Собака погано їсть – піде сильний дощ.
  • Дме північно-західний вітер — до негоди.
  • Дощ – восени чекайте на велику кількість грибів.

У кого іменини 9 червня

Сьогодні іменини відзначають Кирило, Олександр, Іван, Олексій та Марія.

Свята та події 9 червня

  • Міжнародний день друзів
  • Всесвітній день акредитації
  • Міжнародний день архівів
  • Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому
  • Міжнародний день кельтського мистецтва
  • День Дональда Дака

Нагадаємо, що цього літнього місяця на українців чекає безліч цікавих свят. Раніше "Телеграф" вже публікував календар значних дат та вихідних на червень 2025 року.

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#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини