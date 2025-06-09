Якщо зробите це 9 червня, то привернете у родину розлад та сварки

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна мести підлогу і балакати ні про що

У церковному календарі 9 червня – шанування християнами східного обряду святого Кирила Олександрійського. У народі відзначається свято "Кирило Сонцеворот".

Святий жив у IV-V століттях. Невдовзі після здобуття освіти Кирило вирішив залишити мирське життя і повністю присвятити себе вивченню Слова Божого. Перші шість років він провів у пустелі, де суворо постив, харчуючись лише хлібом та водою, а також невпинно молився.

Протягом довгого часу святий проповідував, потім був посвячений у диякони, а пізніше став єпископом. У цей час він активно виступав проти єресей, руйнував язичницькі святилища і поширював християнську віру. Помер своєю смертю у 444 році.

Наші пращури вважали, що саме 9 червня літо досягає свого піка. У день Кирила Сонцеворота було заведено влаштовувати обряди, щоб умилостивити сонце і вберегти врожай від його палючих променів.

Що не можна робити 9 червня

Прибиратися у домі, мести підлогу — можна випадково вимести домовика з житла.

Марно говорити — до розладу в сім’ї та сварок.

Фото: freepik

Сваритися — навіть дрібні конфлікти можуть спричинити величезний скандал.

Користуватися дорослим та дітям одним посудом – з дитини виросте безхарактерна людина.

Народні прикмети 9 червня

Над водою вранці стелиться туман — на сонячну погоду.

Собака погано їсть – піде сильний дощ.

Дме північно-західний вітер — до негоди.

Дощ – восени чекайте на велику кількість грибів.

У кого іменини 9 червня

Сьогодні іменини відзначають Кирило, Олександр, Іван, Олексій та Марія.

Свята та події 9 червня

Міжнародний день друзів

Всесвітній день акредитації

Міжнародний день архівів

Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому

Міжнародний день кельтського мистецтва

День Дональда Дака

Нагадаємо, що цього літнього місяця на українців чекає безліч цікавих свят. Раніше "Телеграф" вже публікував календар значних дат та вихідних на червень 2025 року.