Этот раствор спасет ваш урожай. Как быстро и без химии защитить капусту

Эти ингредиенты есть дома у каждого

С началом летнего сезона на огородах довольно часто появляются вредители, снижающие урожайность. К ним можно отнести не только слизней, но и белокрылку.

"Телеграф" расскажет, как с ней бороться без химии и дополнительных средств. Заметим, что белокрылка селится не только на капусте, но и на огурцах, перце, баклажанах и томатах.

Народный метод, чтобы избавиться от белокрылки

Готовим действенный раствор на основе пищевой соды:

на 5 литров воды следует добавить 1 столовую ложку пищевой соды,

туда же добавляем и 1 столовую ложку перекиси водорода 3%,

и 1 чайную ложку йода.

Этим раствором обрызгивайте снизу листья капусты и овощей, где есть белокрылка. Лучше делать это вечером или утром. Поливать растения можно в этот день только под корень, а потом обычно.

Обратите внимание, что не все овощи следует обрабатывать от белокрылки, ведь это может им навредить. Поэтому обращайте внимание на наличие признаков поражения овощей.

Признаки поражения белокрылкой

На листиках видны белые мелкие выпуклые крапинки – это либо уже маленькие насекомые белокрылки, либо отложенные яйца. При прикосновении к листочкам они могут разлетаться. Зараженные листья растения на своей поверхности имеют пятна белого налета. Сам вредитель скрывается на обороте листочков.

Белокрылка на капусте

Основной признак затяжного поражения — желтые листья, которые готовы вот-вот отпасть. Такие лучше удалить сразу, а растение обработать раствором от белокрылки.

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