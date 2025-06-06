Эта распространенная ошибка может погубить урожай клубники: что категорически нельзя делать

Эту ошибку допускают многие садоводы, чем могут погубить свой урожай

Урожай сочной и сладкой клубники напрямую зависит от ухода за грядкой с этими ягодами. Растение требует не только удобрения, но и тщательного полива. Однако бывает так, что в попытке увлажнить почву под клубникой садоводы допускают распространенную ошибку, которая в результате может погубить весь урожай.

"Телеграф" расскажет, как правильно поливать участок с клубникой, чтобы не появилась грибковая болезнь, которая испортит ягоды и даже весь куст.

Главное правило при поливе клубники — это направлять струю воды на почву под куст, а не само растение сверху, пишет Express. Очень важно при этом придерживать кусты и плоды руками, чтобы снизить риск попадания воды — она должна уходить только в землю под кустом. Таким образом вы защитите клубнику от плесени, которая может появиться на ягодах из-за влаги и тепла.

Опытные садоводы рекомендуют поливать клубнику рано утром, чтобы брызги на листьях или плодах успели высохнуть в течение дня. Также поливать можно поздно вечером, но только землю под кустами.

Для борьбы с плесенью можно также использовать мульчирование из соломы или опилок, подойдет и агроволокно, которым можно укрыть грядки под кустами. А если уже выявили ягоду, покрытую плесенью, немедленно удалите ее, чтобы предотвратить распространение на другие плоды.

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