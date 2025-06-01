Это сигнал беды: почему у помидоров синеют листья и как спасти урожай

Этот рецепт подкормки очень эффективен для растений

Помидоры относятся к теплолюбивым культурам, поэтому высаживать их в открытый грунт лучше всего в июне — когда почва уже хорошо прогрелась, а вероятность заморозков сведена к минимуму. Рост томатов может замедляться из-за резких колебаний температуры, повреждений корневой системы, а также из-за неподходящей структуры или состава почвы.

Во время выращивания рассады или вскоре после высадки помидоров вы можете заметить, что листья у растений приобрели синеватый оттенок, а сам рост замедлился. Такая реакция обычно связана с ошибками в уходе, пишет thespruce.

Почему листья помидоров посинели

Появление синего или фиолетового оттенка на листьях помидоров указывает на то, что растение испытывает стресс. Это может быть связано с высадкой в непрогретую почву, резкими перепадами температуры или избыточным солнечным светом.

Если вместе с изменением окраски листья становятся мелкими, это свидетельствует о дефиците фосфора. В таком состоянии томатам также трудно усваивать другие питательные вещества.

Что делать, если листья томатов посинели

Восполнить недостаток фосфора можно с помощью водорастворимого удобрения. Одним из самых распространенных вариантов является суперфосфат. Для подкормки достаточно растворить 20 г удобрения в 10 литрах воды и полить помидорные кусты. Кроме того, важно обеспечить растениям регулярный и правильный полив.

А вы знали, что листья играют важную роль в жизни томатов? Мы писали, зачем нужно срезать нижние листья помидоров.