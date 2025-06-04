Не допускайте эту распространенную ошибку. Как нельзя мыть клубнику, а как можно

Простые советы, которые сделают клубнику более безопасной перед употреблением

Сезон клубники в Украине уже стартовал — на рынках и в супермаркетах прилавки уже наполнены спелой сочной ягодой, а дома на участке тоже вот-вот поспеет. Если любите клубнику, эти советы точно вам пригодятся. Ведь перед тем, как съесть сладкие сочные ягодки, их нужно тщательно помыть.

"Телеграф" делится полезными советами, как правильно мыть клубнику, и какой распространенной ошибки лучше избегать.

Как не нужно мыть клубнику?

Многие, принеся домой лоток с ягодами, тут же замачивают их в воде и ждут, когда они "помоются". Это одна из самых распространенных ошибок. Так делать нельзя, ведь все микробы и мелкие насекомые/личинки так и останутся в воде и на самих ягодах.

Как правильно мыть ягоду?

Лучше всего промыть каждую ягоду несколько раз под проточной холодной водой из крана. При этом, чтобы клубника не стала слишком водянистой, не отрывайте чашелистики с ягод перед мытьем. Их можно будет удалить позже перед употреблением.

Мыть клубнику в проточной воде стоит перед самим употреблением или готовкой блюд. Не стоит оставлять помытые ягоды, так они быстрее начнут портиться.

Чтобы быть уверенным, что клубника не скрывает в себе мелких жучков, гусениц и личинок, ее можно помыть с солью, содой или даже уксусом. Разбавьте чайную ложку соли или соды в литре воды, замочите в растворе клубнику на несколько минут и тщательно промойте под проточной водой. Или же возьмите одну часть уксуса и три части воды, хорошо размешайте и замочите клубнику на несколько минут. Потом также тщательно промойте под проточной водой. Такой способ также может частично очистить ягоды от пестицидов.

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