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Ездит по Украине и стал преподавателем: чем сейчас занимается бывший глава МИД Дмитрий Кулеба

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Где сейчас бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Новость обновлена 20 мая 2025, 16:57
Где сейчас бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Кулеба был министром иностранных дел в течение 4,5 лет

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после увольнения с должности продолжает быть активным в медиапространстве. В частности, недавно он рассекретил зарплаты дипломатов в украинском МИДе.

"Телеграф" расскажет о карьере известного дипломата, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Дмитрии Кулебе

Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Получил образование по международному праву в Киевском национальном университете имени Шевченко. После окончания вуза занимался научной деятельностью и получил звание кандидата юридических наук.

Дипломатический путь Дмитрия начался с должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел. Работал секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

Дмитрий Кулеба деятельность
Кулеба был атташе Службы главного юридического советника, фото УНИАН

Через некоторое время Дмитрий устроился в департамент секретариата министра иностранных дел Украины. Был и советником вице-премьер-министра Константина Грищенко. В 2014 году Кулеба вернулся работать в МИД, куда его пригласил тогдашний министр Павел Климкин. Тогда он стал послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

В 2016 году Кулеба стал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Его задачей было поднимать важные для Украины вопросы в мире. Он сосредоточился на таких направлениях как защита прав человека в оккупированном россиянами Крыма, привлечение европейских политиков к реформам в Украине, отзыв российской делегации в ПАСЕ.

Дмитрий Кулеба биография
Кулеба был представителем Украины при Совете Европы, фото из сети

В 2019 году дипломат получил должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. Также он являлся председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Вскоре правительство Гончарука распустили, а Кулеба остался едва ли не единственным, кто не потерял работу. Наооборот, он получил новую должность – министра иностранных дел.

Где сейчас Дмитрий Кулеба

В последние годы Кулеба занимался дипломатической работой. В частности, он прилагал усилия, чтобы Украина стала кандидатом в члены ЕС и партнером расширенных возможностей НАТО. Его задачами были также подготовка учредительного Саммита Крымской платформ и привлечение в Украину инвестиций.

Дмитрий обсуждал с международными партнерами предоставление Украине оружия. Кроме того, он высказывался о привлечении России к ответственности за преступления, совершенные в нашей стране.

Дмитрий Кулеба деятельность
Кулеба коммуницировал о предоставлении Украине оружия, фото из сети

В 2023 году Дмитрий резко похудел и сменил прическу. По словам дипломата, снизить вес ему удалось с помощью советов диетологов. Он ограничился в некоторых продуктах и стал больше двигаться.

Дмитрий Кулеба похудел
Кулеба сильно похудел, фото из сети

В сентябре 2024 года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД. Были слухи, что ему предлагали возглавить новую объединенную миссию Украины при НАТО и Евросоюзе, однако Дмитрий отказался.

Некоторое время Кулеба ездил по украинским городам и рассказывал о разных исторических местах. Также он продолжил говорить о главных событиях Украины и мира в своих соцсетях.

Где сейчас Дмитрий Кулеба
Кулеба путешествует по Украине, фото из его соцсетей

В 2024 году Кулебу назначили старшим исследователем Гарвардского университета. Там его охарактеризовали как "международно признанного одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения и мирового защитника демократии, свободы и стойкости".

Чем сейчас занимается Дмитрий Кулеба
Кулеба стал исследователем Гарвардского университета, фото из его соцсетей

Кроме того, Дмитрий стал доцентом французского Института политических исследований. Там он преподает авторский курс "Военная дипломатия". В то же время работа в вузах США и Франции не предусматривает физическое присутствие. Также Кулеба активно ведет соцсети и дает интервью разным медиа.

Дмитрий Кулеба сейчас
Кулеба также работает во французском вузе, фото из его соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший министр культуры Украины Евгений Нищук. Его называли "голосом Майдана".

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#МИД #Деятельность #Дмитрий Кулеба