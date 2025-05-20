Ездит по Украине и стал преподавателем: чем сейчас занимается бывший глава МИД Дмитрий Кулеба

Кулеба был министром иностранных дел в течение 4,5 лет

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после увольнения с должности продолжает быть активным в медиапространстве. В частности, недавно он рассекретил зарплаты дипломатов в украинском МИДе.

"Телеграф" расскажет о карьере известного дипломата, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Дмитрии Кулебе

Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Получил образование по международному праву в Киевском национальном университете имени Шевченко. После окончания вуза занимался научной деятельностью и получил звание кандидата юридических наук.

Дипломатический путь Дмитрия начался с должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел. Работал секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

Кулеба был атташе Службы главного юридического советника, фото УНИАН

Через некоторое время Дмитрий устроился в департамент секретариата министра иностранных дел Украины. Был и советником вице-премьер-министра Константина Грищенко. В 2014 году Кулеба вернулся работать в МИД, куда его пригласил тогдашний министр Павел Климкин. Тогда он стал послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

В 2016 году Кулеба стал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Его задачей было поднимать важные для Украины вопросы в мире. Он сосредоточился на таких направлениях как защита прав человека в оккупированном россиянами Крыма, привлечение европейских политиков к реформам в Украине, отзыв российской делегации в ПАСЕ.

Кулеба был представителем Украины при Совете Европы, фото из сети

В 2019 году дипломат получил должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. Также он являлся председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Вскоре правительство Гончарука распустили, а Кулеба остался едва ли не единственным, кто не потерял работу. Наооборот, он получил новую должность – министра иностранных дел.

Где сейчас Дмитрий Кулеба

В последние годы Кулеба занимался дипломатической работой. В частности, он прилагал усилия, чтобы Украина стала кандидатом в члены ЕС и партнером расширенных возможностей НАТО. Его задачами были также подготовка учредительного Саммита Крымской платформ и привлечение в Украину инвестиций.

Дмитрий обсуждал с международными партнерами предоставление Украине оружия. Кроме того, он высказывался о привлечении России к ответственности за преступления, совершенные в нашей стране.

Кулеба коммуницировал о предоставлении Украине оружия, фото из сети

В 2023 году Дмитрий резко похудел и сменил прическу. По словам дипломата, снизить вес ему удалось с помощью советов диетологов. Он ограничился в некоторых продуктах и стал больше двигаться.

Кулеба сильно похудел, фото из сети

В сентябре 2024 года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД. Были слухи, что ему предлагали возглавить новую объединенную миссию Украины при НАТО и Евросоюзе, однако Дмитрий отказался.

Некоторое время Кулеба ездил по украинским городам и рассказывал о разных исторических местах. Также он продолжил говорить о главных событиях Украины и мира в своих соцсетях.

Кулеба путешествует по Украине, фото из его соцсетей

В 2024 году Кулебу назначили старшим исследователем Гарвардского университета. Там его охарактеризовали как "международно признанного одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения и мирового защитника демократии, свободы и стойкости".

Кулеба стал исследователем Гарвардского университета, фото из его соцсетей

Кроме того, Дмитрий стал доцентом французского Института политических исследований. Там он преподает авторский курс "Военная дипломатия". В то же время работа в вузах США и Франции не предусматривает физическое присутствие. Также Кулеба активно ведет соцсети и дает интервью разным медиа.

Кулеба также работает во французском вузе, фото из его соцсетей

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