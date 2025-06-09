Запасаемся попкорном: сеть не может прекратить шутить о ссоре Трампа и Маска, лучшие мемы

Сеть не останавливается

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и его близким соратником, миллиардером Илоном Маском стала главной темой в мировых СМИ. Украинцы тоже не смогли пройти мимо столь "жирной" истории, а потому сеть затопило мемами по этому поводу.

Поскольку и Трамп и Маск в последние месяцы дали украинцам достаточно поводов для принятия "валерьянки", то сейчас особо сдерживать себя они не стали. "Телеграфу" осталось лишь собрать лучшее творчество из сети.

Скандал в верхушке американской власти позволил перевести дыхание от постоянных выпадов в сторону Украины, а также стал хорошим поводом достать попкорн.

В сети также предположили, что в ссоре Трампа и Маска пострадает вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Другие же пользователи поделились соображениями о том, что именно им напоминает ссора чиновников.

И даже быстро установили их тотемных животных.

Кроме того, пользователи пофантазировали на тем того, как могли бы выглядеть ультимативные аргументы Трампа и Маска, которые наверняка смогли бы доказать неправоту оппонента.

Другие предположили, что ссоры можно было бы избежать. Но только при соблюдении определенных условий.

А третьи нашли истинную причину того, почему спор вообще начался.

В любом случае, в сети согласились, что для Трампа все еще есть способ решить проблему. Например, ему может помочь основатель Facebook и Instagram Марк Цукерберг.

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Впрочем, не исключено, что у Трампа есть и более важные проблемы.

Напомним, Маск в конце мая начал резко критиковать Трампа из-за того, что тот якобы подрывает его планы по сокращению расходов бюджета. После этого миллиардер даже намекнул, что президент является педофилом.

Позже он объявил, что намерен создать свою политическую партию, чем может угрожать американской двухпартийной системе. Демократы и республиканцы 150 лет не пускали другие партии в политику. Но состояние Маска может позволить поднять бурю в политической сфере США.