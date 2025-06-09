Не выходите из дома до ноября: самые смешные мемы о летней жаре

Собрали лучшие шутки

В Украине уже несколько дней держится небольшая жара, ведь термометр показывает до +40 градусов. Однако украинцы уже начали шутить и создавать тематические мемы.

"Телеграф" собрал самые остроумные из них. Заметим, что, по прогнозам синоптиков, уже с 10 июня в Украине должно стать немного прохладнее.

Основной темой для шуток было то, как людей "воскрешают" холодные напитки во время жары, особенно со льдом. И для наглядности на изображении показали подтянутую актрису Дженнифер Энистон.

Шутили украинцы и о том, что сколько ни пей воды в жару, а на улицу лучше не выходить. И это касается не конкретных часов, ведь советуют сидеть дома вплоть до ноября. Также были мемы и о кондиционерах, которые делают этот период немного лучше. Однако "Укрэнерго" советовало использовать их только не в пиковые часы, чтобы не было перегрузки сети и отключения света.

Также были и шутки о людях, которые говорят, что любят жару. Ведь сейчас только начало июня, а местами "вжарило" сильно. Однако некоторые пользователи писали, что жара в 2025 году со светом не сравнивается с жарой в 2024 году, когда света не было по 10 часов.

Напомним, что украинцы также сейчас шутят и о ссоре американского миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа. В сети появилось немало остроумных мемов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наклепали смешные мемы о взрывах на российских аэродромах.