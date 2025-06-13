Мечта каждой советской хозяйки. В Украине продают раритетные часы с котиком (фото)

На таких вещах можно неплохо заработать

Многие советские вещи из СССР можно продать за неплохие деньги. Так, к примеру, механические часы с мультяшным котом предлагают более чем 2 тысяч грн.

Об этом свидетельствует соответствующее объявление на портале по продаже подержанных вещей. Отмечается, что часы в идеальном состоянии, они до сих пор работают и продаются за 2 700 грн.

"Часы механические, настенные, ходики, "Маяк", (период СССР). Авторская роспись акриловыми красками оригинальных ходиков периода СССР. Часы в полной комплектации и в отличном рабочем состоянии", — говорится в объявлении.

Часы "Котик" из СССР продают

Часы "Котик" из СССР

По словам продавца, временной механизм отрегулирован и осуществлена его полная профилактика. Качество работы продавец проверил. Эти часы заводятся путем подтягивания вверх гири, подвешенной на конце цепи. Во время работы этих часов гиря спускается вниз.

Добавим, что эти часы вероятнее всего изготовляли на Сердобском часовом заводе. У него металлический передний корпус с авторской росписью в виде котика. Такие часы начали выпускать с 1954 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают винтажную машинку, о которой дети в СССР мечтали.