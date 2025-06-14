Задумывался как "лебедь", но для многих стал "ракушкой": как раньше выглядел летний театр в Днепре

Это здание стало символом парка Глобы

В каждом городе есть строения, которые запоминаются своей особенной формой или предназначением. Одним из таких зданий в Днепре можно назвать Летний театр в парке Глобы. Он имеет необычную форму и стоит прямо на воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал про амфитеатр в Днепре. Теперь предлагаем узнать историю днепровского летнего театра.

Построили театр в 1978 году. Необычную и амбициозную на то время идею разместить здание на воде предложил архитектор Олег Петров. Его замысел был в том, чтобы театр напоминал белого лебедя, плывущего по глади озера.

С технической точки зрения здание Летнего театра было настоящим инженерным достижением. Крыша держалась на стальных вантах, создавая иллюзию, будто она буквально парит в воздухе. Так как строительство велось в короткие сроки, ради перестраховки систему подвесов укрепили дополнительными подпорками.

"Для испытания покрытия "седла" речпорт предоставил несколько понтонов, их заполнили водой и нагрузили покрытие. Испытание под данной нагрузкой прошло успешно", — написал в Facebook о строительстве театра днепрянин Виктор Аксельрод.

Летний театр в 1978 году. Фото: ГНАСБ имени В. И. Заболотного.

Вскоре после строительства театр получил большую популярность среди днепрян и даже стал одним из символов города. Здесь собирались сотни горожан, чтобы интересно провести время, а изображение театра печатали на открытках.

Со временем здание начало ветшать. Много лет там уже не проводят никаких мероприятий. Конструкция без ухода постепенно разрушается: двери закрыты, территория ограждена сигнальной лентой, и никакие работы по восстановлению не проводятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю Дворца труда в Харькове. В этом здание раньше сдавались квартиры для элиты, но потом все резко изменилось.