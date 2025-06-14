Задумувався як "лебідь", але для багатьох став "мушлею": який вигляд раніше мав літній театр у Дніпрі

Ця будівля стала символом парку Глоби

У кожному місті є будівлі, які запам'ятовуються своєю особливою формою чи призначенням. Однією з таких будівель у Дніпрі можна назвати Літній театр у парку Глоби. Він має незвичайну форму і стоїть прямо на воді.

Раніше "Телеграф" розповідав про амфітеатр у Дніпрі. Тепер пропонуємо дізнатися історію дніпровського літнього театру.

Побудували театр у 1978 році. Незвичайну та амбітну на той час ідею розмістити будівлю на воді запропонував архітектор Олег Петров. Його задум був у тому, щоб театр нагадував білого лебедя, що пливе по гладі озера.

З технічної точки зору будівля Літнього театру була справжнім інженерним досягненням. Дах тримався на сталевих вантах, створюючи ілюзію, ніби він буквально ширяє в повітрі. Оскільки будівництво велося в короткі терміни, задля перестраховки систему підвісів укріпили додатковими підпорками.

"Для випробування покриття "сідла" річковий порт надав кілька понтонів, їх заповнили водою та навантажили покриття. Випробування під цим навантаженням пройшло успішно", — написав у Facebook про будівництво театру дніпрянин Віктор Аксельрод.

Літній театр у 1978 році. Фото: ДНАББ імені В. І. Заболотного.

Незабаром після будівництва театр набув великої популярності серед дніпрян і навіть став одним із символів міста. Тут збиралися сотні містян, щоб цікаво провести час, а зображення театру друкували на листівках.

З часом будівля почала занепадати. Багато років там вже не проводять жодних заходів. Конструкція без догляду поступово руйнується: двері зачинені, територія огороджена сигнальною стрічкою, і жодних робіт з відновлення не проводиться.

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