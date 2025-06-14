Жара не убьет ваш урожай, если сейчас польете грядки помидоров этим раствором

В июне солнце начинает сильно припекать

Помидоры порадуют вас хорошим и качественным урожаем, если вовремя их защитить от вредителей и палящего солнца. В июне огородникам советуют полить грядки овощей раствором, который поможет им легче переносить жару.

Приготовить раствор легко и быстро в домашних условиях. В материале Actualno рассказали, что для этого потребуется.

Как спасти помидоры от жары — чем их обработать

В июне температура воздуха начинает стремительно повышаться и нужно принимать меры, чтобы защищать свой урожай, поскольку палящее солнце быстро испаряет влагу в почве. Из-за этого овощи, в частности помидоры, могут пропасть.

Чтобы защитить помидоры от жары и вредителей, огородникам советуют полить грядки простым раствором. С его помощью растения станут крепче и создадут на листьях защитную пленку, тем самым снизив риск их перегрева. Что нужно для приготовления раствора?

Возьмите обычное молоко или сыворотку, а также йод. В 10 литрах чистой воды (комнатной температуры) разведите 1 литр обезжиренного молока и 20 капель йода. Тщательно перемешайте.

Как защитить помидоры от жары

Этим раствором помидоры можно опрыскивать и в начале цветения, и когда появятся первые завязи. Но процедуру следует выполнять только после захода солнца. Это нужно сделать уже сейчас, потому что жара сильно ослабляет растения и помидоры могут быстро заразится фитофторозом.

Более того, не забывайте защищать грядки от палящего солнца с помощью мульчирования. Это простой метод, который сохранит влагу в почве, снижая испарение. Лучше использовать солому или скошенную траву.

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