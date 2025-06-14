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Спека не вб’є ваш урожай, якщо зараз поллєте грядки помідорів цим розчином

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 14 червня 2025, 17:34

У червні сонце починає сильно припікати

Помідори порадують вас гарним та якісним урожаєм, якщо вчасно їх захистити від шкідників та палючого сонця. У червні городникам радять полити грядки овочів розчином, який допоможе їм легше переносити спеку.

Приготувати розчин легко та швидко в домашніх умовах. У матеріалі Actualno розповіли, що для цього буде потрібно.

Як врятувати помідори від спеки — чим їх обробити

У червні температура повітря починає стрімко підвищуватися і потрібно вживати заходів, щоб захищати свій урожай, оскільки палюче сонце швидко випаровує вологу в ґрунті. Через це овочі, зокрема помідори, можуть зіпсуватися.

Щоб захистити помідори від спеки та шкідників, городникам радять полити грядки простим розчином. З його допомогою рослини стануть міцнішими й створять на листі захисну плівку, тим самим знизивши ризик їх перегріву. Що потрібне для приготування розчину?

Візьміть звичайне молоко чи сироватку, а також йод. У 10 літрах чистої води (кімнатної температури) розведіть 1 літр знежиреного молока та 20 крапель йоду. Ретельно перемішайте.

Як захистити помідори від спеки
Як захистити помідори від спеки

Цим розчином помідори можна обприскувати і на початку цвітіння, і коли з’являться перші зав’язі. Але процедуру слід виконувати лише після заходу сонця. Це потрібно зробити вже зараз, тому що спека сильно послаблює рослини, і помідори можуть швидко заразитися фітофторозом.

Щобільше, не забувайте захищати грядки від палючого сонця за допомогою мульчування. Це простий метод, який збереже вологу у ґрунті, знижуючи випаровування. Краще використовувати солому чи скошену траву.

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Теги:
#Урожай #Спека #Помідори